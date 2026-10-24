جشنواره ملی زیتون طارم سفلی با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، جشنواره زیتون روز پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ با هدف معرفی ظرفیت‌های تولید زیتون، حمایت از باغداران، توسعه صنایع فرآوری و تکمیلی و تقویت جایگاه طارم سفلی در تولید این محصول راهبردی برگزار شد و زمینه‌ای برای معرفی توانمندی‌های کشاورزی و اقتصادی این منطقه فراهم کرد.

محمد نوذری، استاندار قزوین در این مراسم با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری استان گفت: جشنواره زیتون طارم سفلی فرصتی برای معرفی فرهنگ، هویت و توانمندی‌های مردم این منطقه است و باید زمینه رونق تولید، توسعه گردشگری و حضور زیتون قزوین در بازارهای داخلی و جهانی را فراهم کند.

استاندار قزوین با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان تصریح کرد: پس از ثبت جهانی الموت، ضرورت معرفی ظرفیت‌های قزوین بیش از گذشته احساس شد؛ چراکه این استان با وجود برخورداری از توانمندی‌های گسترده در حوزه‌های مختلف، همچنان آن‌طور که شایسته است در سطح ملی و بین‌المللی شناخته نشده است.

نوذری ادامه داد: برگزاری جشنواره‌های مختلف با دو هدف اصلی دنبال می‌شود؛ نخست، معرفی ظرفیت‌های استان در حوزه‌های گوناگون و دوم، ایجاد نشاط اجتماعی و فراهم کردن فرصت‌هایی برای شادی و مشارکت مردم.

او با اشاره به تأثیر ثبت جهانی الموت بر گردشگری استان گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی مجموعه گردشگری، میزان گردشگری در استان قزوین طی دو تا سه ماه پس از این ثبت جهانی، حدود ۲.۵ برابر افزایش یافته است و باید تلاش کنیم این روند تقویت شود.

استاندار قزوین با بیان اینکه گردشگری از ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال و رونق کسب‌وکار برخوردار است، خاطرنشان کرد: معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر باشد.

نوذری جشنواره زیتون طارم را فراتر از یک رویداد کشاورزی دانست و اظهار کرد: این جشنواره، جشن زندگی و تلاش مردمی است که زیتون بخشی از هویت، فرهنگ و اندیشه آنان را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین باید به این ظرفیت احترام گذاشت و آن را به مردم ایران معرفی کرد.

او با تشبیه درخت زیتون به نمادی از صبر، استقامت و پایداری افزود: هر باغ زیتون حاصل سال‌ها تلاش، صبر و امید کشاورزانی است که با وجود سختی‌ها به کار خود ادامه می‌دهند. درخت زیتون نیز با ریشه‌های عمیق و استوار خود نمادی از ایستادگی است و این ویژگی‌ها را می‌توان به پایداری ملت ایران تشبیه کرد.

این جشنواره از ۲۹ مهر تا یکم آبان به مدت ۳ روز در روستای کلج منطقه طارم سفلی برگزار شد و در حاشیه آن سیاه‌چادرهایی با هدف معرفی و عرضه محصولات بومی و محلی و نمایش صنایع‌دستی منطقه برپا شد که فرصتی برای معرفی توانمندی‌های تولیدی و هنرهای سنتی منطقه و حمایت از فعالان این حوزه فراهم کرد.

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