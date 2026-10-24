به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری شنبه ۲ آبان در جریان بازدید از مجتمع گردشگری «نینه» که با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان انجام شد، اظهار کرد: این مجموعه با تکیه بر ظرفیت‌های کشاورزی و با هدف توسعه فعالیت‌های گردشگری، در مسیر تبدیل یک واحد کشاورزی به مجتمع گردشگری چندمنظوره قرار گرفته است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: این مجموعه در ابتدا با تملک یک واحد کشاورزی فعال در حوزه پرورش ماهی و گیاهان دارویی شکل گرفته بود و امکانات پذیرایی نیز در آن وجود داشت، با توجه به ظرفیت‌های موجود و وسعت مجموعه، درخواست‌هایی برای ارتقای زیرساخت‌ها و تکمیل امکانات با هدف تبدیل آن به مجتمع گردشگری ارائه شد تا امکان ارائه خدمات متنوع اقامتی، پذیرایی و تفریحی در آن فراهم شود.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این پروژه، بیان کرد: تاکنون ۶ واحد اقامتی و دو سالن پذیرایی با عنوان سفره‌خانه در این مجموعه ایجاد شده و بخشی نیز به فعالیت‌های ورزشی اختصاص یافته است، همچنین با توجه به وسعت مجموعه، ظرفیت ایجاد مسیرهای دسترسی، مسیرهای پیاده‌روی و مسیرهای سوارکاری نیز در چارچوب توسعه فعالیت‌های تفریحی آن مورد توجه قرار دارد.

اکبری با اشاره به مسائل و مشکلات مطرح‌شده در جریان بازدید، گفت: ضمن بررسی وضعیت موجود پروژه، مسائل و چالش‌های سرمایه‌گذار و موانع پیش‌روی تکمیل فرایند دریافت مجوزهای گردشگری مورد بررسی قرار می‌گیرد تا با ارائه راهنمایی‌های لازم، اصلاحات موردنیاز انجام و روند اخذ مجوزها تسهیل شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان اضافه کرد: در حال حاضر فعالیت کشاورزی این مجموعه برقرار است، اما بخش اقامتی آن هنوز موفق به دریافت مجوزهای لازم نشده و مجموعه نیز در بخش گردشگری به مرحله فعالیت نرسیده است.

اکبری خاطرنشان کرد: مقرر شد بهره‌بردار مجموعه اصلاحات موردنیاز را انجام دهد و با پیگیری امور از دستگاه‌های مرتبط، برای دریافت مجوزهای قانونی لازم اقدام کند تا زمینه تکمیل فرایند توسعه و بهره‌برداری گردشگری از این مجموعه فراهم شود.

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