به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین یکتا اظهار کرد: هم‌زمان با برگزاری مسابقات قهرمانی موتورکراس کشور در پیست موتورسواری شهرستان سرایان، روز جمعه ۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵ غرفه‌های عرضه و معرفی صنایع‌دستی با حضور هنرمندان و صنعتگران محلی برپا شد و جلوه‌ای از هنر، فرهنگ و اصالت بومی منطقه را در معرض دید علاقه‌مندان قرار داد.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرایان افزود: در این نمایشگاه، آثاری از رشته‌های متنوع صنایع‌دستی از جمله خراطی، چادُرشب‌بافی، گیوه‌بافی، حوله‌بافی، چلنگری و تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی در کنار تولیدات بومی و سیاه‌چادر عشایری به نمایش گذاشته شد که با استقبال بازدیدکنندگان و مسافران همراه بود.

او ادامه داد: حضور صنعتگران سرایان در حاشیه این رویداد ورزشی، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی شهرستان، عرضه مستقیم محصولات هنرمندان و آشنایی بیشتر گردشگران با هنرهای سنتی و میراث فرهنگی منطقه فراهم کرد.

یکتا گفت: برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی در کنار رویدادهای ورزشی و گردشگری، از جمله ظرفیت‌های مؤثر برای توسعه گردشگری فرهنگی، ایجاد فرصت‌های جدید فروش برای تولیدکنندگان بومی و حمایت از اشتغال صنعتگران به شمار می‌رود.

این رویداد، نمونه‌ای از هم‌افزایی میان گردشگری ورزشی و گردشگری فرهنگی است که می‌تواند ضمن معرفی توانمندی‌های هنری شهرستان سرایان، به رونق اقتصاد محلی و افزایش فرصت‌های عرضه و فروش محصولات صنایع‌دستی کمک کند.

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