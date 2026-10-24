میراث آریا: میراث بیهقی تنها به اطلاعات تاریخی کتاب او محدود نمی‌شود. زبان پخته و استوار، شیوه روایت‌پردازی، توجه به جزئیات، پرهیز نسبی از داوری‌های شتاب‌زده و تلاش برای بازنمایی انگیزه‌ها و رفتار شخصیت‌ها، اثر او را به یکی از مهم‌ترین نمونه‌های پیوند تاریخ و ادبیات در تمدن ایرانی تبدیل کرده است. تاریخ بیهقی از یک سو سندی ارزشمند برای شناخت حکومت غزنویان و از سوی دیگر اثری ادبی است که پس از گذشت نزدیک به هزار سال، همچنان در مطالعه نثر فارسی، روایت تاریخی و شناخت فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایران اهمیت دارد.

بزرگداشت بیهقی در روز نخست آبان، یادآور این حقیقت است که میراث فرهنگی یک ملت تنها در بناها، محوطه‌های تاریخی و اشیای باستانی خلاصه نمی‌شود؛ کتاب‌ها، زبان، حافظه تاریخی و شیوه روایت تجربه‌های انسانی نیز بخشی از میراث ماندگار آن ملت‌اند. از این منظر، تاریخ بیهقی نه فقط اثری متعلق به گذشته، بلکه منبعی برای شناخت چگونگی شکل‌گیری حافظه تاریخی ایرانیان و نسبت جامعه امروز با میراث مکتوب خود است.

دبیری دیوان غزنوی تا بلندای نثر فارسی

ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی، مورخ، نویسنده و دبیر نامدار ایرانی، در سده پنجم هجری قمری زندگی می‌کرد؛ دوره‌ای که نثر فارسی در حال گسترش در عرصه‌های دیوانی، علمی و ادبی بود و حکومت غزنویان یکی از قدرت‌های مهم جهان ایرانی به شمار می‌رفت. او در سال ۳۸۵ هجری قمری در حارث‌آبادِ بیهق، در محدوده سبزوار امروزی، زاده شد و در سال ۴۷۰ هجری قمری درگذشت. با وجود گذشت قرن‌ها، نام او همچنان با تاریخ‌نگاری دقیق، نثر فارسی و ثبت حافظه تاریخی ایران پیوند دارد.

بیهقی دوران جوانی را به تحصیل گذراند و سپس وارد دستگاه اداری غزنویان شد. فعالیت او در دیوان رسالت، فرصتی کم‌نظیر برای آشنایی مستقیم با سازوکار حکومت، مکاتبات رسمی، مناسبات میان رجال سیاسی و تصمیم‌گیری‌های درباری فراهم کرد. او در این دستگاه، زیر نظر بونصر مشکان، دبیر برجسته دربار، کار می‌کرد و از نزدیک با فضای سیاسی و اداری روزگار محمود و مسعود غزنوی آشنا شد.

آشنایی با ساختار قدرت، مشاهده مستقیم رویدادها و دسترسی به اسناد و مکاتبات حکومتی، بعدها در شکل‌گیری شیوه تاریخ‌نگاری او نقش مهمی ایفا کرد. بیهقی صرفاً ناقل اخبار و گزارش‌های دیگران نبود؛ او بسیاری از رویدادها را در متن تجربه زیسته خود روایت می‌کرد و می‌کوشید زمینه‌ها، علت‌ها و پیامدهای آنها را نیز توضیح دهد.

با این حال، زندگی او از فراز و نشیب‌های دستگاه حکومتی مصون نماند. پس از درگذشت بونصر مشکان، مناسبات بیهقی با برخی رجال دیوانی پیچیده شد و در دوره‌های بعدی نیز از تغییرات قدرت و رقابت‌های درباری تأثیر پذیرفت. گزارش‌های تاریخی از برکناری و زندانی‌شدن او در دوره عبدالرشید غزنوی حکایت دارند. بیهقی پس از این تجربه‌ها، بخش مهمی از زندگی خود را به نگارش و تدوین اثر تاریخی‌اش اختصاص داد.

زندگی بیهقی از این نظر نیز اهمیت دارد که او تنها از بیرون به مناسبات قدرت نگاه نمی‌کرد؛ سال‌ها درون ساختار اداری حکومت حضور داشت و با زبان، قواعد، محدودیت‌ها و مناسبات آن آشنا بود. همین تجربه به روایت‌های او عمقی بخشید که در بسیاری از تاریخ‌نامه‌های صرفاً مبتنی بر نقل رویدادها کمتر دیده می‌شود.

تاریخ بیهقی؛ فراتر از یک کتاب تاریخی

مهم‌ترین اثر باقی‌مانده از بیهقی، کتابی است که امروز با نام تاریخ بیهقی شناخته می‌شود و گاه تاریخ مسعودی نیز نامیده شده است. این اثر از منابع اصلی شناخت تاریخ غزنویان و از برجسته‌ترین نمونه‌های نثر فارسی در دوره پیش از حمله مغول به شمار می‌رود.

آنچه امروز از تاریخ بیهقی در دسترس است، تمام کتابی نیست که نویسنده در نظر داشته است. گزارش‌های پژوهشی از اثری گسترده‌تر سخن می‌گویند که بخش‌های زیادی از آن در گذر زمان از میان رفته است. بخش باقی‌مانده، به‌ویژه برای شناخت دوره سلطان مسعود غزنوی و رویدادهای سیاسی پیرامون آن، اهمیت فراوان دارد. با این همه، ارزش کتاب تنها به تاریخ سیاسی محدود نمی‌شود؛ اطلاعات آن درباره جغرافیای تاریخی، تشکیلات اداری، فرهنگ درباری، زبان، آداب اجتماعی و شخصیت‌های ادبی نیز برای پژوهشگران سودمند است.

بیهقی در نگارش تاریخ، به ذکر نام پادشاهان، تاریخ جنگ‌ها و نتیجه لشکرکشی‌ها بسنده نمی‌کرد. او می‌کوشید خواننده را با فضای وقوع رویدادها آشنا کند؛ از گفت‌وگوهای میان شخصیت‌ها و مناسبات درونی دربار گرفته تا نگرانی‌ها، رقابت‌ها، تصمیم‌ها و پیامدهای رفتار افراد.

به همین دلیل، خواندن تاریخ بیهقی در بسیاری از بخش‌ها به تجربه خواندن یک روایت داستانی نزدیک می‌شود؛ با این تفاوت که موضوع آن زندگی شخصیت‌های واقعی و رویدادهای تاریخی است. نویسنده با توصیف صحنه‌ها، تنظیم گفت‌وگوها و توجه به جزئیات، گذشته را از حالت مجموعه‌ای از اطلاعات پراکنده بیرون می‌آورد و به تصویری پیوسته و قابل‌درک تبدیل می‌کند.

یکی از ویژگی‌های مهم اثر، تلاش برای توضیح چرایی رویدادهاست. در این شیوه، یک تصمیم سیاسی یا یک تغییر در مناسبات درباری، صرفاً اتفاقی منفرد نیست؛ بلکه در ارتباط با شخصیت افراد، رقابت‌های قدرت، ملاحظات اداری و شرایط زمانه بررسی می‌شود. این ویژگی، تاریخ بیهقی را به منبعی برای شناخت سازوکار حکومت و رفتار سیاسی نیز تبدیل کرده است.

البته برای استفاده علمی از این کتاب باید میان مشاهده مستقیم، نقل قول از دیگران و داوری نویسنده تفاوت گذاشت. بیهقی، مانند هر مورخ دیگری، در بستر تاریخی و اجتماعی خاص خود می‌نوشت و دسترسی او به رویدادها نیز یکسان نبود. ارزش پژوهشی اثر دقیقاً در آن است که بتوان روایت‌های آن را با دیگر منابع و شواهد تاریخی مقایسه کرد.

شیوه تاریخ‌نگاری؛ ثبت جزئیات و مسئولیت در برابر حقیقت

در تاریخ‌نگاری کلاسیک، گزارش رویدادها گاه به ثبت خلاصه‌ای از وقایع و شرح پیروزی‌ها و شکست‌های پادشاهان محدود می‌شد. بیهقی رویکردی گسترده‌تر داشت و می‌کوشید جزئیاتی را ثبت کند که در روایت‌های فشرده تاریخی ممکن بود کنار گذاشته شوند. در مقدمه تصحیح‌شده تاریخ بیهقی، به توجه نویسنده به احوال و جزئیات پنهان رویدادها اشاره شده است؛ رویکردی که نشان می‌دهد او ثبت تاریخ را کاری فراتر از گردآوری اخبار می‌دانست.

این ویژگی را می‌توان در چند محور بررسی کرد: نخست، بیهقی به زمینه و بستر رویدادها توجه داشت. او می‌کوشید توضیح دهد یک واقعه چگونه شکل گرفت و چه مناسباتی در وقوع آن مؤثر بود. دوم، شخصیت‌های تاریخی در روایت او تنها صاحبان منصب و عنوان نیستند. آنان با انگیزه‌ها، ترس‌ها، محاسبات، ضعف‌ها و توانایی‌های خود ظاهر می‌شوند. همین ویژگی، امکان شناخت انسانی‌تری از گذشته را فراهم می‌کند.

سوم، جزئیات در روایت او جایگاه مهمی دارند. نامه‌ها، گفت‌وگوها، تشریفات، تصمیم‌های اداری و روابط میان رجال، به بازسازی فضای تاریخی کمک می‌کنند. چهارم، بیهقی در بسیاری از روایت‌ها از ساده‌سازی رویدادها پرهیز می‌کند. گاه اختلاف روایت‌ها، پیچیدگی تصمیم‌ها و دشواری داوری درباره افراد را پیش چشم خواننده می‌گذارد. از این منظر، تاریخ بیهقی تنها گزارشی از آنچه رخ داده نیست، بلکه نمونه‌ای از تلاش برای فهمیدن چگونگی وقوع رویدادهاست.

این شیوه برای روزگار ما نیز آموزنده است. تاریخ‌نگاری مسئولانه نیازمند بررسی منابع، تشخیص تفاوت میان خبر و تحلیل، توجه به زمینه‌ها و پرهیز از تبدیل روایت گذشته به ابزاری برای تأیید پیش‌داوری‌های امروز است. بیهقی، با همه محدودیت‌های زمانه خود، الگویی مهم از اهمیت جزئیات و ضرورت روایت سنجیده گذشته به دست می‌دهد.

روایت حسنک وزیر؛ نمونه‌ای از پیوند تاریخ و ادبیات

یکی از مشهورترین بخش‌های تاریخ بیهقی، روایت مربوط به حسنک وزیر است؛ شخصیتی که سرنوشت او در فضای رقابت‌های سیاسی و درباری روزگار غزنویان رقم خورد. بیهقی در این روایت، تنها به شرح اتهام‌ها، تصمیم حکومت و اجرای حکم بسنده نمی‌کند. او فضای سیاسی پیرامون ماجرا، رفتار شخصیت‌های درگیر و واکنش‌های انسانی به سرنوشت حسنک را نیز بازنمایی می‌کند. به این ترتیب، یک واقعه سیاسی به روایتی چندلایه درباره قدرت، عدالت، مسئولیت، آبرو و آسیب‌پذیری انسان در برابر مناسبات حکومتی تبدیل می‌شود.

اهمیت ادبی این بخش در آن است که خواننده با فهرستی از اطلاعات تاریخی روبه‌رو نیست؛ صحنه‌ها، گفت‌وگوها و واکنش‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که تنش و پیامدهای انسانی واقعه قابل‌درک باشد. این روایت، در عین برخورداری از ارزش تاریخی، ظرفیت تحلیل ادبی و اخلاقی نیز دارد.

ماجرای حسنک همچنین نشان می‌دهد که تاریخ‌نگاری می‌تواند فراتر از ثبت تصمیم صاحبان قدرت حرکت کند و پیامدهای آن تصمیم‌ها را برای افراد و جامعه به تصویر بکشد. در چنین روایتی، شخصیت تاریخی به نامی در فهرست وزیران تبدیل نمی‌شود؛ زندگی و سرنوشت او بخشی از فهم ما از مناسبات قدرت می‌شود.

البته خوانش امروزی این روایت باید به تفاوت میان شرایط حقوقی، سیاسی و اجتماعی قرن پنجم هجری با جهان امروز توجه داشته باشد. ارزش اثر در آن نیست که رویدادهای گذشته را عیناً با مفاهیم امروز یکسان بدانیم، بلکه در این است که امکان بررسی رابطه قدرت و انسان را در زمینه تاریخی فراهم می‌کند.

بیهقی و تحول نثر ادبی فارسی

جایگاه بیهقی در تاریخ ادبیات فارسی، به انداز ه اهمیت او در تاریخ‌نگاری برجسته است. نثر او از نمونه‌های شاخص نثر فارسی سده پنجم هجری به شمار می‌رود؛ نثری که ظرفیت زبان فارسی را برای بیان موضوعات پیچیده تاریخی، سیاسی و انسانی نشان می‌دهد.

در تاریخ بیهقی، زبان وسیله‌ای برای انتقال ساده اطلاعات نیست. انتخاب واژه‌ها، آهنگ جمله‌ها، تنظیم گفت‌وگوها، توصیف موقعیت‌ها و پیوند میان اجزای روایت، در شکل‌گیری تجربه خواندن نقش دارند. او می‌تواند از گزارش اداری به توصیف یک صحنه، از نقل گفت‌وگو به تحلیل رفتار شخصیت و از شرح یک واقعه به تأملی درباره زندگی و سرنوشت انسان حرکت کند، بی‌آنکه پیوستگی کلی روایت از میان برود.

نثر او را نمی‌توان صرفاً به دلیل قدمت، ارزشمند دانست. اهمیت اصلی در این است که زبان در اثر او توانسته است میان دقت گزارش، زیبایی بیان و انتقال پیچیدگی‌های انسانی پیوند برقرار کند. تاریخ بیهقی همچنین گواهی بر توانایی زبان فارسی در تولید متون جدی و پیچیده در حوزه تاریخ و اندیشه است. در دوره‌ای که زبان فارسی در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اداری گسترش می‌یافت، آثاری از این دست به تثبیت و گسترش ظرفیت‌های نوشتاری آن کمک کردند.

به همین دلیل، بیهقی را از چهره‌های محوری تاریخ نثر فارسی می‌دانند. اثر او در کنار دیگر متون برجسته این دوره، امکان بررسی تحول زبان فارسی از نظر واژگان، نحو، شیوه روایت و رابطه میان زبان رسمی و بیان ادبی را فراهم می‌کند. پژوهش درباره نثر بیهقی نیز تنها به شناخت یک نویسنده محدود نمی‌شود، بلکه پنجره‌ای به تاریخ زبان فارسی و تحولات فرهنگی ایران در سده‌های نخستین پس از اسلام می‌گشاید.

حافظه اجتماعی در تاریخ بیهقی؛ تصویری از زندگی در ایران سده پنجم

یکی از ابعاد کمتر مورد توجه تاریخ بیهقی، اطلاعات اجتماعی و فرهنگی آن است. این کتاب، در کنار گزارش رویدادهای سیاسی، جزئیاتی درباره آداب و رسوم، مناسبات اجتماعی، تشریفات درباری، ساختارهای اداری، سفرها، ارتباطات و شیوه زندگی گروه‌هایی از جامعه ارائه می‌دهد.

از خلال روایت‌های بیهقی می‌توان با بخشی از فرهنگ سیاسی و اجتماعی روزگار غزنویان آشنا شد؛ از چگونگی برگزاری مراسم و مکاتبات رسمی تا شیوه ارتباط پادشاهان، وزیران، دبیران و فرماندهان. این جزئیات برای تاریخ‌پژوهان اهمیت دارند، زیرا بسیاری از ابعاد زندگی روزمره در اسناد رسمی یا گزارش‌های مختصر جنگ‌ها و پادشاهی‌ها بازتاب نمی‌یابند.

با این حال، باید در نظر داشت که بیهقی عمدتاً در محیط دیوانی و درباری حضور داشت. بنابراین، تصویر اجتماعی موجود در اثر او بیشتر از زاویه دید یک دبیر آگاه به ساختار حکومت شکل گرفته است و نمی‌توان آن را بازنمایی کامل همه گروه‌های جامعه ایران دانست. برای شناخت زندگی کشاورزان، پیشه‌وران، زنان و دیگر گروه‌هایی که کمتر در مرکز روایت قرار دارند، باید تاریخ بیهقی را در کنار سایر منابع تاریخی، باستان‌شناختی و اجتماعی مطالعه کرد.

این محدودیت از ارزش اثر نمی‌کاهد؛ بلکه نشان می‌دهد خواندن نقادانه منابع تاریخی تا چه اندازه اهمیت دارد. یک متن تاریخی زمانی بیشترین ارزش پژوهشی را پیدا می‌کند که هم اطلاعات موجود در آن بررسی شود و هم محدوده دید، موقعیت نویسنده و زمینه تولید متن در نظر گرفته شود.

تاریخ بیهقی به‌مثابه میراث مکتوب ایران

میراث فرهنگی را معمولاً با بناهای تاریخی، محوطه‌های باستانی، اشیای موزه‌ای و آیین‌های سنتی به یاد می‌آوریم؛ اما میراث مکتوب نیز یکی از ارکان مهم هویت تاریخی و فرهنگی جوامع است. کتاب‌هایی مانند تاریخ بیهقی، تجربه‌های سیاسی و اجتماعی نسل‌های گذشته را در قالبی ماندگار حفظ کرده‌اند و امکان انتقال آنها به نسل‌های بعد را فراهم می‌کنند.

اهمیت تاریخ بیهقی در این حوزه دست‌کم در سه سطح قابل بررسی است. نخست، این کتاب منبعی برای شناخت تاریخ ایران و بخشی از تحولات جهان ایرانی در سده پنجم هجری است. پژوهشگران تاریخ، ادبیات، زبان‌شناسی و مطالعات اجتماعی می‌توانند از اطلاعات و روایت‌های آن بهره بگیرند. دوم، اثر بیهقی نمونه‌ای برجسته از میراث زبان فارسی است. نثر او نشان می‌دهد که چگونه زبان می‌تواند تجربه تاریخی را از سطح ثبت رویدادها به سطح روایت ادبی و تحلیل انسانی ارتقا دهد. سوم، این اثر بخشی از حافظه فرهنگی ایران است؛ حافظه‌ای که تنها از طریق حفظ نسخه‌های کتاب‌ها زنده نمی‌ماند، بلکه نیازمند خواندن، آموزش، پژوهش، تصحیح علمی و بازتولید آگاهانه در فضای فرهنگی جامعه است.

از این منظر، پاسداشت تاریخ بیهقی نباید به برگزاری مراسم سالانه یا ستایش کلی از بزرگان ادب محدود شود. این میراث زمانی در زندگی فرهنگی جامعه حضور مؤثر خواهد داشت که امکان دسترسی به نسخه‌های معتبر آن فراهم باشد، آثار پژوهشی درباره‌اش منتشر شود و محتوای آن برای مخاطبان امروز، از دانشجویان و دانش‌آموزان تا علاقه‌مندان تاریخ و ادبیات، به شیوه‌ای دقیق و جذاب عرضه شود.

ظرفیت تاریخ بیهقی برای گردشگری فرهنگی و ادبی

تاریخ بیهقی افزون بر ارزش پژوهشی و ادبی، می‌تواند در برنامه‌ریزی گردشگری فرهنگی و ادبی نیز مورد توجه قرار گیرد. پیوند زندگی این نویسنده با حارث‌آباد و منطقه تاریخی بیهق و ارتباط اثر او با تاریخ غزنویان، زمینه‌ای برای طراحی روایت‌های گردشگری مبتنی بر میراث مکتوب فراهم می‌کند. در این رویکرد، کتاب تنها موضوعی برای معرفی در یک نمایشگاه نیست؛ بلکه می‌تواند نقطه آغاز یک تجربه فرهنگی باشد. گردشگر می‌تواند از طریق روایت‌های مرتبط با زندگی بیهقی، تاریخ منطقه بیهق، جغرافیای تاریخی خراسان و تحولات فرهنگی سده پنجم هجری را بهتر بشناسد.

معرفی زادگاه بیهقی و پیوند آن با تاریخ منطقه می‌تواند زمینه‌ای برای گردشگری ادبی و شناخت میراث تاریخی سبزوار و بیهق فراهم کند. نشست‌های خوانش تاریخ بیهقی، کارگاه‌های نثر فارسی، نمایش‌های برگرفته از روایت‌های کتاب و همایش‌های علمی می‌توانند به ایجاد جریان مستمر گردشگری فرهنگی کمک کنند.

البته توسعه چنین ظرفیتی به برنامه‌ریزی منسجم نیاز دارد. معرفی علمی و دقیق شخصیت بیهقی، حفاظت از مکان‌های مرتبط با زندگی او، ایجاد محتوای چندرسانه‌ای معتبر، همکاری میان نهادهای فرهنگی و گردشگری و طراحی مسیرهای بازدید متناسب با ظرفیت‌های منطقه، از اقداماتی است که می‌تواند این میراث را از سطح یک مناسبت تقویمی به تجربه‌ای زنده برای بازدیدکنندگان تبدیل کند.

در این میان، نباید میراث بیهقی صرفاً به عنوان ابزاری برای جذب گردشگر معرفی شود. گردشگری ادبی زمانی پایدار و ارزشمند خواهد بود که در خدمت شناخت عمیق‌تر تاریخ، تقویت هویت محلی، توسعه فعالیت‌های فرهنگی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای جامعه میزبان قرار گیرد.

از بزرگداشت نمادین تا زنده نگه‌داشتن میراث بیهقی

نام‌گذاری اول آبان به عنوان روز بزرگداشت ابوالفضل بیهقی، فرصتی برای جلب توجه عمومی به اهمیت نثر فارسی و تاریخ‌نگاری ایرانی است. با این حال، استمرار این توجه نیازمند فراتر رفتن از مراسم سالانه و ایجاد ارتباط میان میراث کلاسیک و زندگی فرهنگی امروز است. در این مسیر، آموزش تاریخ بیهقی با استفاده از روایت‌های منتخب، انتشار نسخه‌های علمی و در عین حال خوش‌خوان، تولید برنامه‌های صوتی و تصویری، معرفی شخصیت‌های کتاب و برگزاری نشست‌های عمومی می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد. بهره‌گیری از ابزارهای دیجیتال نیز این امکان را فراهم می‌کند که متن اثر، توضیحات واژگانی، نقشه‌های تاریخی و پژوهش‌های مرتبط در دسترس مخاطبان گسترده‌تری قرار گیرد.

از سوی دیگر، حمایت از پژوهش‌های میان‌رشته‌ای درباره تاریخ بیهقی می‌تواند ظرفیت‌های تازه‌ای از این اثر را آشکار کند. بررسی جغرافیای تاریخی، زبان دیوانی، مناسبات سیاسی، تاریخ اجتماعی و شیوه روایت در کتاب، امکان گفت‌وگوی میان رشته‌های مختلف دانشگاهی را فراهم می‌سازد. این اقدامات زمانی نتیجه‌بخش خواهند بود که بزرگداشت بیهقی به فرصتی برای خواندن خود اثر تبدیل شود. ستایش نویسنده‌ای که توانایی زبان فارسی و دقت تاریخ‌نگاری را به نمایش گذاشته است، بدون شناخت متن و مواجهه مستقیم با آن، به‌تنهایی برای حفظ میراث او کافی نیست.

بیهقی؛ صدایی از گذشته برای فهم انسان و تاریخ

ماندگاری ابوالفضل بیهقی در فرهنگ ایران حاصل پیوند دو توانایی است: ثبت سنجیده رویدادهای تاریخی و تبدیل آنها به روایتی ادبی که از محدوده زمان خود فراتر می‌رود. تاریخ بیهقی از یک سو منبعی اساسی برای شناخت بخش‌هایی از تاریخ غزنویان است و از سوی دیگر، نمونه‌ای برجسته از ظرفیت نثر فارسی برای بازنمایی پیچیدگی‌های قدرت و رفتار انسان به شمار می‌رود.

ارزش این اثر در آن است که گذشته را به مجموعه‌ای از نام‌ها، تاریخ‌ها و جنگ‌ها تقلیل نمی‌دهد. در روایت بیهقی، تصمیم‌ها زمینه دارند، شخصیت‌ها با پیچیدگی‌های خود ظاهر می‌شوند و رویدادها پیامدهایی انسانی پیدا می‌کنند. همین ویژگی سبب شده است که کتاب او هم در مطالعات تاریخی و هم در پژوهش‌های ادبی جایگاهی پایدار داشته باشد.

روز بزرگداشت بیهقی، در نهایت، یادآور ضرورت حفاظت از میراثی است که در کتاب‌ها، زبان و حافظه تاریخی یک ملت جریان دارد. این میراث زمانی زنده می‌ماند که خوانده شود، درباره آن پژوهش صورت گیرد و نسل‌های تازه بتوانند از طریق آن با گذشته خود ارتباط برقرار کنند.

ابوالفضل بیهقی نزدیک به هزار سال پیش تاریخ روزگار خود را نوشت، اما اهمیت کار او به همان روزگار محدود نماند. تاریخ بیهقی همچنان فرصتی برای شناخت ایران تاریخی، مطالعه تحول زبان فارسی و تأمل در رابطه انسان با قدرت و سرنوشت است؛ میراثی مکتوب که حفظ و بازخوانی آن بخشی از مسئولیت فرهنگی امروز ما به شمار می‌رود.

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