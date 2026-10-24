به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در ادامه برنامه چهارشنبه‌های گردشگری، صنعت و کشاورزی، استاندار قزوین به همراه مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان از روند مرمت و احیای گراند هتل و خانه تاریخی آرازی بازدید کرد

این بازدیدها روز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ با هدف بررسی روند پیشرفت پروژه‌های مرمت و احیا، پیگیری اقدامات برای بهره‌برداری از بناهای تاریخی و ارزیابی ظرفیت آن‌ها در رونق اقتصادی و توسعه گردشگری قزوین انجام شد.

گراند هتل قزوین به‌عنوان یکی از بناهای تاریخی شاخص شهر، از ظرفیت‌های مهم استان در حوزه گردشگری به شمار می‌رود. برای تکمیل عملیات مرمت و بهره‌برداری از این مجموعه، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است که زمینه اشتغال‌زایی برای ۴۵ نفر را فراهم می‌کند. این مجموعه پس از احیا، با کاربری اقامتی و پذیرایی به چرخه گردشگری استان اضافه خواهد شد.

خانه تاریخی آرازی نیز از بناهای ارزشمند تاریخی قزوین است که پس از واگذاری به بخش خصوصی از طریق مزایده صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی، با اجرای عملیات مرمت، احیا و تغییر کاربری، به‌عنوان واحد پذیرایی سنتی به چرخه گردشگری استان پیوسته است.

این مجموعه با سرمایه‌گذاری ۳۴ میلیارد تومان احیا شده و زمینه اشتغال مستقیم ۱۵ نفر را فراهم کرده است؛ اقدامی که در کنار صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی قزوین، به توسعه خدمات گردشگری و ایجاد فرصت‌های اقتصادی کمک می‌کند.

احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی در قالب کاربری‌های متناسب با ظرفیت آن‌ها، علاوه بر حفاظت از میراث فرهنگی و حفظ هویت تاریخی شهر، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و تقویت زیرساخت‌های گردشگری استان خواهد بود.

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