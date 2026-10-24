به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ حسن برزگر، در راستای نظارت بر وضعیت حفاظتی آثار تاریخی و بررسی شرایط صیانت از میراث‌فرهنگی، از قلعه باغ شهر مود، از بناهای شاخص تاریخی این شهرستان، روز شنبه ۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ بازدید کرد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی در جریان این بازدید با تأکید بر اهمیت حفاظت از آثار تاریخی اظهار کرد: حفظ و نگهداری از ابنیه و آثار تاریخی که از گذشتگان به یادگار مانده‌اند، از وظایف ذاتی کارکنان یگان حفاظت است و صیانت از این میراث ارزشمند، مسئولیتی مهم در قبال حفظ هویت تاریخی و فرهنگی کشور به شمار می‌رود.

او همچنین بر اهمیت توجه مستمر به وضعیت آثار تاریخی و ضرورت همکاری و هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول برای پیشگیری از آسیب به این آثار تأکید کرد.

در حاشیه این بازدید، فرمانده یگان حفاظت آثار تاریخی استان با حضور در بخش مود شهرستان سربیشه، با کارکنان انتظامی این بخش نیز دیدار کرد و با قدردانی از تلاش‌های آنان، به نیروهای انتظامی خداقوت گفت.

حفاظت از بناهای تاریخی و تقویت تعامل میان دستگاه‌های مسئول، از جمله اقدامات مؤثر در صیانت از میراث‌فرهنگی و انتقال این سرمایه‌های ارزشمند به نسل‌های آینده است.

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