به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در نشست شورای معاونان این اداره‌کل و در چارچوب استقرار نظام مدیریت مبتنی بر نتایج (RBM)، راهبرد افزایش ارزش اقتصادی گردشگری استان با تاکید بر تقویت زنجیره ارزش، افزایش ماندگاری گردشگران و ارتقای میزان هزینه‌کرد آنان مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست در راستای برنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان برای استقرار رویکرد مدیریت مبتنی بر نتایج برگزار شد؛ رویکردی که با تاکید بر هدف‌گذاری مشخص، تعریف شاخص‌های قابل سنجش و ارزیابی دستاوردها، به دنبال افزایش اثربخشی برنامه‌ها و بهره‌وری منابع در مسیر توسعه استان است.

در این چارچوب، با توجه به اینکه سه محور «انرژی و اقتصاد سبز»، «گردشگری» و «آب و کشاورزی» به‌عنوان پروژه‌های نمونه برای پیاده‌سازی این رویکرد در سطح استان همدان انتخاب شده‌اند، حوزه گردشگری بعنوان محور توسعه استان همدان نیز با تمرکز بر افزایش ارزش اقتصادی حاصل از حضور گردشگران، در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است.

در این راستا افزایش ارزش اقتصادی گردشگری باید از مسیر تکمیل و تقویت زنجیره ارزش گردشگری و ایجاد پیوند موثر میان جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی، گردشگری سلامت، صنایع‌دستی، محصولات بومی، خدمات اقامتی و پذیرایی دنبال شود؛ به‌گونه‌ای که حضور گردشگران در استان به فرصت‌های اقتصادی گسترده‌تر و منافع پایدارتر برای کسب‌وکارهای محلی تبدیل شود.

افزایش مدت اقامت و هزینه‌کرد گردشگران؛ محور راهبرد جدید

یکی از محورهای اصلی این راهبرد، ایجاد انگیزه برای افزایش مدت اقامت گردشگران در استان همدان و ارتقای میزان هزینه‌کرد آنان در طول سفر است. در این مسیر، طراحی بسته‌های سفر چندروزه، معرفی مسیرهای ترکیبی گردشگری، پیوند دادن جاذبه‌های شاخص استان با ظرفیت‌های شهرستان‌ها و تقویت تجربه گردشگران از فرهنگ، تاریخ، صنایع دستی و محصولات بومی می‌تواند زمینه افزایش ماندگاری مسافران و توزیع گسترده‌تر منافع اقتصادی گردشگری را فراهم کند.

استان همدان با برخورداری از پیشینه تمدنی و تاریخی ارزشمند، جاذبه‌های طبیعی، ظرفیت‌های گردشگری سلامت و توانمندی‌های متنوع در حوزه صنایع دستی، از قابلیت مناسبی برای توسعه محصولات گردشگری متنوع و افزایش مدت اقامت گردشگران برخوردار است. بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌ها می‌تواند به رونق کسب‌وکارهای مرتبط، تقویت مشارکت بخش خصوصی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در سطح استان کمک کند.

حرکت از شمارش گردشگران به سنجش ارزش اقتصادی سفر

رویکرد مدیریت مبتنی بر نتایج، ضرورت تغییر نگاه از تمرکز صرف بر تعداد گردشگران به سمت سنجش ارزش اقتصادی حاصل از سفر را برجسته می‌کند. بر این اساس، ارزیابی اثربخشی برنامه‌های گردشگری می‌تواند علاوه بر شمار بازدیدکنندگان، شاخص‌هایی نظیر میانگین مدت اقامت، متوسط هزینه‌کرد هر گردشگر، درآمد کسب‌وکارهای محلی، فروش محصولات صنایع دستی و میزان مشارکت بخش خصوصی را نیز دربرگیرد.

این رویکرد همچنین می‌تواند زمینه هدفمندتر شدن برنامه‌ریزی‌ها، شناسایی ظرفیت‌های دارای اولویت و هدایت منابع به سمت طرح‌هایی را فراهم کند که بیشترین تاثیر را بر رونق اقتصادی و توسعه پایدار گردشگری استان دارند.

طرح موضوع این راهبرد در شورای معاونین اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‎دستی استان همدان را می‌توان گامی در جهت پیوند دادن سیاست‌های توسعه گردشگری با نتایج اقتصادی قابل سنجش دانست؛ رویکردی که در صورت تدوین برنامه اجرایی مشخص و پایش مستمر شاخص‌ها، می‌تواند به تقویت جایگاه گردشگری در اقتصاد استان کمک کند.

هدف نهایی این راهبرد، صرفا افزایش شمار گردشگران نیست؛ بلکه تبدیل هر سفر به همدان به اقامتی طولانی‌تر، تجربه‌ای غنی‌تر و سهمی بیشتر در رونق اقتصادی استان است.

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