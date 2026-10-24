به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مسئولان سرایان روز جمعه ۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵ ضمن بازدید از غرفه‌های صنایع‌دستی در حاشیه مسابقات قهرمانی موتورکراس کشور در سرایان، با هنرمندان و صنعتگران بومی گفت‌وگو کردند و از نزدیک در جریان ظرفیت‌های تولیدی، توانمندی‌ها، مسائل و دغدغه‌های فعالان صنایع‌دستی در رشته‌هایی همچون خراطی سنتی، چادُرشب‌بافی، گیوه‌بافی، حوله‌بافی، چلنگری و تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی قرار گرفتند.

محمد نصیری نماینده مردم شهرستان‌های سرایان، فردوس، طبس، بشرویه و عشق‌آباد در مجلس شورای اسلامی در این بازدید با تأکید بر نقش صنایع‌دستی در ایجاد اشتغال پایدار، تقویت اقتصاد محلی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، بر ضرورت توجه به مطالبات صنعتگران و پیگیری مسائل و مشکلات آنان تأکید کرد.

سید احمد برآبادی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی نیز با اشاره به پیشینه فرهنگی و ظرفیت‌های ارزشمند صنایع‌دستی شهرستان سرایان، معرفی گسترده‌تر تولیدات هنرمندان در رویدادهای استانی و ملی، توسعه بازارهای فروش و حمایت از فعالان این حوزه را از ضرورت‌های رونق صنایع‌دستی عنوان کرد.

در پایان این بازدید، بر بررسی و پیگیری مسائل، مشکلات و پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی صنعتگران تأکید شد تا زمینه حمایت مؤثرتر از هنرمندان بومی و تقویت فرصت‌های تولید و عرضه محصولات صنایع‌دستی فراهم شود.

حضور مسئولان در میان صنعتگران و بازدید از غرفه‌های صنایع‌دستی در حاشیه یک رویداد ورزشی ملی، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی سرایان و پیوند میان گردشگری ورزشی، گردشگری فرهنگی و اقتصاد بومی این شهرستان فراهم کرده است.

شهرستان سرایان با برخورداری از میراث تاریخی و فرهنگی غنی، هنرهای سنتی ارزشمند و جاذبه‌های طبیعی و کویری، ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه گردشگری و معرفی صنایع‌دستی به گردشگران دارد.

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