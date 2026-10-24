به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، انتخابات تشکل حرفه‌ای فعالان صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با هدف انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان این تشکل، ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۳ در سالن آمفی‌تئاتر اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، واقع در تبریز، خیابان امام خمینی، جنب موزه آذربایجان برگزار خواهد شد.

بر اساس فراخوان منتشرشده از سوی معاونت صنایع‌دستی استان، فعالان صنایع‌دستی برای ثبت‌نام و عضویت در تشکل یا اعلام نامزدی در انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان باید از سوم تا دوازدهم آبان‌ماه به معاونت صنایع‌دستی استان یا ادارات میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان‌ها مراجعه کنند.

شرایط نامزدی در هیئت‌مدیره

متقاضیان نامزدی در هیئت‌مدیره تشکل باید مجوز آموزش، تولید یا فروش صنایع‌دستی از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و ۵ سال سابقه فعالیت داشته باشند. تکمیل فرم ثبت‌نام و ارائه مدارک موردنیاز به هیئت اجرایی انتخابات، تصویر افتخارات و مدارک هنری از جمله درجات هنری، گواهی مهر اصالت و نشان ملی، همچنین گواهی عدم سوءپیشینه و کارت پایان خدمت از دیگر شرایط اعلام‌شده برای داوطلبان است.

مدارک موردنیاز برای ثبت‌نام و عضویت

متقاضیان ثبت‌نام و عضویت در تشکل و انتخابات باید تصویر مجوز فعالیت آموزش، تولید یا فروش صنایع‌دستی خود را که از درگاه ملی مجوزها قابل دریافت و چاپ است، به همراه تصویر کارت ملی و یک قطعه عکس پرسنلی ارائه کنند.

محل ثبت‌نام در تبریز و شهرستان‌ها

متقاضیان در تبریز می‌توانند برای ثبت‌نام به معاونت صنایع‌دستی استان واقع در خیابان شیخ کمال، ساختمان دوکمال مراجعه کنند. همچنین امکان ثبت‌نام از طریق ادارات میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان‌ها فراهم شده است.

مهلت ثبت‌نام تا دوازدهم آبان‌ماه ۱۴۰۵ تعیین شده است و انتخابات در موعد اعلام‌شده برگزار خواهد شد.

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