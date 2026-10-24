به گزارش میراث آریا، محسن هاتف که به‌عنوان فعال رسانه‌ای حوزه حمل و نقل و خودروهای سنگین نیز شناخته می‌شود صبح امروز شنبه دوم آبان ماه ۱۴۰۵، به همراه برادرش سفر خود را از محل ساختمان قدیمی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی (واقع در خیابان فیاض بخش تهران) که نخستین خاستگاه فعالیت‌های اتومبیلرانی در کشورمان است، آغاز کرد.

هدف از اجرای این طرح، ثبت رکورد ملی در زمینه رانندگی و مستندسازی یک پیمایش سراسری در جغرافیای ایران است و تمام نوار مرزی و تمامی استان‌های کشور را در بر می‌گیرد.

این طرح ملی به ابتکار محسن هاتف رئیس کلوپ گردشگری خودروهای سنگین کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، شکل گرفته و برادر او مجید هاتف که او نیز از گردشگران فعال حوزه موتورسیکلت‌سواری ادونچر (ماجراجویانه) است، به‌عنوان راننده دوم در این سفر حضور دارد.

برادران هاتف حدود دو سال پیش نیز مسیرهایی را با هدف بررسی و آماده‌سازی زمینه ثبت رکورد پیمایش با موتورسیکلت و کمپر طی کرده بودند و اکنون تجربه خود را در قالب طرحی جدید با خودروی ملی ادامه می‌دهند.

در جریان این سفر، مسیرهای تعیین‌شده در نوار مرزی و تمامی استان‌های ایران با رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی و اصول ایمنی طی خواهد شد.

ثبت مسیر، زمان و مسافت طی‌شده و همچنین مستندسازی مراحل سفر، با همکاری نمایندگان اداره ورزش و کمیته ثبت رکوردهای ملی در استان‌های مختلف انجام می‌شود.

این سفر، فراتر از ثبت یک رکورد است و اقدامی ملی با محوریت معرفی وسعت، تنوع جغرافیایی و ظرفیت‌های گردشگری ایران به‌شمار می‌رود.

«ایران، دورت بگردم» شعار اصلی این سفر است. سفری که در جریان آن، تصاویر، گزارش‌ها و اتفاقات مهم مسیر ثبت و با مخاطبان به اشتراک گذاشته خواهد شد.

در اجرای این طرح، کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران و گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز همکاری دارند. استفاده از یک خودروی ملی در اجرای این طرح، فرصتی مناسب برای معرفی توانمندی‌های صنعت خودروسازی کشور در قالب یک برنامه ملی و رسانه‌ای فراهم کرده است.

خودروی مورد استفاده در طول این سفر با طراحی و هویت بصری برگرفته از نمادهای ملی ایران از جاده‌های کشور عبور خواهد کرد تا این پیمایش، علاوه بر تأکید بر جنبه‌های فنی و رکوردگیری، جلوه‌ای از هویت ملی و ظرفیت‌های گردشگری ایران را به‌نمایش بگذارد.

اکنون محسن و مجید هاتف مأموریتی فراتر از یک سفر جاده‌ای را آغاز کرده‌اند که شامل پیمایش تمام نوار مرزی، عبور از تمامی استان‌های کشور و ثبت مستند یک تجربه ملی با خودرویی ایرانی خواهد بود.

نتیجه نهایی این طرح و تأیید ثبت رکورد ملی، پس از پایان پیمایش و بررسی مستندات از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام خواهد شد.

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