به گزارش میراث‌آریا، روز شنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۵ مهدی براری، معاون استاندار سمنان و سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود، در جریان بازدید از روستای تاریخی قلعه‌بالا یکی از نامزدهای جمهوری اسلامی ایران برای حضور در فهرست روستاهای منتخب گردشگری سازمان جهانی گردشگری (UN Tourism)، از وب‌کیوسک هوشمند راهنمای گردشگری این روستا رونمایی کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود در حاشیه این مراسم، با اشاره به اهمیت توسعه خدمات هوشمند در حوزه گردشگری اظهار کرد: وب‌کیوسک هوشمند گردشگری قلعه‌بالا با هدف تسهیل دسترسی گردشگران داخلی و خارجی به اطلاعات مورد نیاز طراحی و راه‌اندازی شده است.

او افزود: این سامانه اطلاعات جامع و به‌روزی درباره جاذبه‌های طبیعی، ذخیره‌گاه زیست‌کره توران، بافت تاریخی و پلکانی روستا، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مسیرهای دسترسی و خدمات رفاهی را در اختیار بازدیدکنندگان قرار می‌دهد و گامی در مسیر ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و بهبود تجربه سفر به این منطقه محسوب می‌شود.

مهدی براری نیز در این بازدید، با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری قلعه‌بالا و نقش‌آفرینی جامعه محلی در معرفی جاذبه‌های روستا بیان کرد: قرار گرفتن قلعه‌بالا در میان گزینه‌های برتر شبکه جهانی روستاهای گردشگری، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های منطقه در عرصه بین‌المللی و تقویت زمینه‌های توسعه پایدار است.

معاون استاندار سمنان و سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در کنار صیانت از هویت بومی و میراث فرهنگی منطقه افزود: تلفیق ظرفیت‌هایی همچون بافت تاریخی، موزه مردم‌شناسی و داشته‌های فرهنگی روستا با ابزارهای نوین اطلاع‌رسانی، می‌تواند به ارتقای خدمات گردشگری و افزایش آمادگی قلعه‌بالا برای میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی کمک کند.

او همچنین بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان برای تقویت زیرساخت‌های خدماتی، ارتباطی و حفاظتی روستا تأکید کرد و گفت: حمایت هدفمند از ظرفیت‌های گردشگری قلعه‌بالا و ارتقای زیرساخت‌های مورد نیاز، در پیشبرد فرایند ارزیابی‌های بین‌المللی و تقویت جایگاه این روستا در عرصه گردشگری مؤثر خواهد بود.

در ادامه این بازدید، براری از کتابخانه عمومی و موزه مردم‌شناسی روستای قلعه‌بالا نیز بازدید کرد و در جریان فعالیت‌های فرهنگی، پژوهش‌های بومی، اقدامات مرتبط با پاسداشت میراث معنوی و ظرفیت‌های مردم‌شناختی این روستا قرار گرفت.

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