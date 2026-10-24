به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث کریمی، امروز شنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۵ با اشاره به روند استانداردسازی تأسیسات گردشگری استان بیان کرد: در راستای ارتقای کمی و کیفی خدمات قابل ارائه به گردشگران و بهبود شرایط فعالیت تأسیسات گردشگری، برای ۷ واحد دیگر گواهی کنترل کیفیت صادر شد و به این ترتیب، تعداد واحدهایی که از ابتدای سال جاری فرایند استانداردسازی آن‌ها با موفقیت به پایان رسیده است، به ۵۰ واحد رسید.

معاون گردشگری آذربایجان‌شرقی ادامه داد: این واحدها بخش‌های مختلفی از تأسیسات گردشگری استان را در بر می‌گیرند و شامل هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، مجتمع‌های پذیرایی بین‌راهی و مجتمع‌های گردشگری هستند. فرایند استانداردسازی، همواره بخش‌های مختلف خدمات اقامتی و پذیرایی را شامل می‌شود.

او افزود: استانداردسازی تأسیسات گردشگری با هدف ارزیابی وضعیت خدمات، بررسی انطباق فعالیت واحدها با ضوابط تعیین‌شده و فراهم‌کردن زمینه ارتقای کیفیت خدمات انجام می‌شود. صدور گواهی کنترل کیفیت نیز پس از طی مراحل مربوط و بررسی شرایط واحدها انجام می‌شود.

کریمی خاطرنشان کرد: تداوم این فرایند می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات اقامتی و پذیرایی، افزایش اطمینان گردشگران از خدمات دریافتی و ارتقای سطح فعالیت تأسیسات گردشگری استان کمک کند.

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