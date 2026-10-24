۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۵

آیین مشکل‌گشا در روستای بیهود قاینات ثبت ملی شد

آیین مشکل‌گشا در روستای بیهود قاینات ثبت ملی شد

آیین سنتی مشکل‌گشا در روستای بیهود شهرستان قاینات، به‌دلیل برخورداری از ارزش‌های مردم‌شناختی و ریشه‌های اعتقادی و فرهنگی، در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسید.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریبا کاهنی، روز شنبه ۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ گفت: آیین مشکل‌گشا از سنت‌های دیرینه مردم روستای بیهود است که با مشارکت اهالی و به‌صورت نسل‌به‌نسل از والدین به فرزندان منتقل شده و همچنان جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ بومی منطقه دارد.

مسئول ثبت میراث معنوی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با تشریح چگونگی برگزاری این آیین اظهار کرد: مراسم مشکل‌گشا در شب‌های جمعه برگزار می‌شود و افرادی که با مسئله یا مشکلی روبه‌رو هستند، با نذر و اعلام آمادگی برای میزبانی، زمینه برگزاری این مراسم را در خانه خود فراهم می‌کنند.

او افزود: پس از اقامه نماز مغرب و عشا، اهالی روستا در خانه میزبان گرد هم می‌آیند و هر خانواده متناسب با توان خود، خوراکی‌هایی مانند شیرینی، شکلات، نخود و کشمش و خرما به همراه می‌آورد و در سینی بزرگی در وسط اتاق قرار می‌دهد.

کاهنی ادامه داد: در این مراسم، زنان و مردان، کودکان و نوجوانان در کنار یکدیگر می‌نشینند و یکی از حاضران از کتاب قدیمی «قصیده مشکل‌گشا» می‌خواند و دیگران به آن گوش می‌سپارند. در پایان نیز حاضران برای سلامتی صاحب‌خانه و سایر شرکت‌کنندگان دعا می‌کنند و با یادکرد درگذشتگان، مراسم به پایان می‌رسد.

مسئول ثبت میراث معنوی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی بیان کرد: پس از پایان مراسم، خوراکی‌های گردآوری‌شده میان حاضران تقسیم می‌شود؛ سنتی که در کنار جنبه‌های اعتقادی، جلوه‌ای از همدلی، مشارکت اجتماعی و پیوندهای فرهنگی میان اهالی روستا را به نمایش می‌گذارد.

او با تأکید بر اهمیت صیانت از میراث فرهنگی ناملموس گفت: ثبت این آیین فرصتی برای پاسداشت فرهنگ، باورها و پیشینه تاریخی مردم منطقه است و حمایت از چنین سنت‌هایی و معرفی آن‌ها به نسل‌های آینده می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر جوانان با میراث فرهنگی نیاکان و تداوم این آیین‌های ارزشمند را فراهم کند.

آیین مشکل‌گشای روستای بیهود، نمونه‌ای از سنت‌های بومی و اعتقادی خراسان جنوبی است که با تکیه بر مشارکت جمعی، باورهای مردمی و انتقال شفاهی فرهنگ، بخشی از هویت فرهنگی این منطقه را شکل می‌دهد.

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کد خبر 1405080200082
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

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