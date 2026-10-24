مرمت دربند تاریخی سرپل خواجه ندوشن

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در راستای حفاظت از بناهای ارزشمند تاریخی و صیانت از اصالت معماری بافت تاریخی ندوشن، عملیات مرمت دربند سرپل خواجه با مشارکت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد و شهرداری ندوشن انجام می شود.

این مجموعه تاریخی، بقایای حسینیه‌ای متعلق به دوره صفوی را در بر می‌گیرد که شامل بخش غربی حسینیه و شش واحد مسکونی واقع در راهروی غربی آن است. عملیات مرمت این مجموعه با هدف حفاظت از ساختار تاریخی و ساماندهی فضاهای معماری، بخش‌هایی همچون کف‌سازی، بدنه‌سازی، اندود نمای داخلی و مرمت صفه‌ها و غرفه‌ها را شامل می‌شود.

دربند سرپل خواجه، یکی از عناصر ارزشمند معماری در بافت تاریخی ندوشن به شمار می‌رود که قدمت بنا، سردر ورودی، درهای چوبی سنتی و تزئینات سردر ورودی یکی از خانه‌های واقع در این گذر، از ویژگی‌های شاخص و ارزشمند آن محسوب می‌شوند.

این اثر تاریخی در ۱۱ مرداد ۱۳۸۴ به شماره ۱۲۳۶۷ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است و حفاظت و مرمت آن در راستای پاسداشت هویت تاریخی و معماری بومی ندوشن اهمیت دارد.

بافت تاریخی ندوشن نیز با وسعتی در حدود ۳۵۰ هکتار، شامل مجموعه‌ای از بناهای تاریخی و فرهنگی، باغ‌ها و اراضی کشاورزی هم پیوند است که در سال ۱۳۸۳ به شماره ۱۱۵۹۳ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

این بافت ارزشمند بیش از ۳۰۰ بنای مسکونی، عام‌المنفعه، دولتی و موقوفه را در خود جای‌داده که بیش از ۸۰ درصد آن‌ها همچنان مورد بهره‌برداری قرار دارند؛ موضوعی که بر اهمیت حفاظت از این مجموعه تاریخی به‌عنوان بخشی زنده از هویت فرهنگی و اجتماعی شهر تأکید می‌کند.

مرمت دربند تاریخی سرپل خواجه، گامی در مسیر صیانت از معماری بومی، حفظ ارزش‌های تاریخی بافت ندوشن و انتقال میراث ارزشمند این شهر به نسل‌های آینده است.

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