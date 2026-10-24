ابراهیم پورفرج، فعال پیشکسوت و کارشناس صنعت گردشگری کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، به تشریح ابعاد و اثرات تصویب «آیین‌نامه شورای هماهنگی گردشگری سلامت» در جلسه روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه هیئت دولت بر رونق صنعت توریسم و اقتصاد کشور پرداخت.

پورفرج با اشاره به نقش زیربنایی قوانین مدون در ساماندهی امور گردشگری اظهار کرد: توسعه صنعت گردشگری بیش از هر چیز نیازمند مقررات و آیین‌نامه‌های جامع و روشن است. هنگامی که شرایط و ضوابط شفاف باشد، فعالان این حوزه با شفافیت وظایف و حقوق خود را می‌شناسند و بدون مواجهه با مشکلات و ابهامات حقوقی، فعالیت‌های خود را پیش می‌برند.

وی تصویب این آیین‌نامه را تضمینی برای فعالیت امن‌تر و تسهیل‌شده‌تر بخش‌خصوصی برشمرد و افزود: نبود دستورالعمل‌های یکپارچه همواره زمینه‌ساز اعمال سلیقه‌ها و ایجاد موانع در مسیر فعالان بخش‌خصوصی، شرکت‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی بود. اکنون با وجود یک مقرره مدون و رسمی، شرکت‌ها طبق چارچوبی قانونی و تعریف‌شده اقدام می‌کنند و بهانه‌ای برای ایجاد مزاحمت‌ها یا موانع تراشی‌های غیرقانونی باقی نمی‌ماند.

این فعال حوزه گردشگری با تاکید بر تاثیر چندبعدی ساماندهی گردشگری سلامت تصریح کرد: هرچند محوریت این آیین‌نامه بر حوزه سلامت متمرکز است، اما ماهیت گردشگری به‌هم‌پیوسته بوده و ارتقای نظم در یک بخش به نفع سایر شاخه‌ها خواهد بود. گردشگرانی که برای مقاصد درمانی یا تندرستی وارد کشور می‌شوند، مصرف‌کننده خدمات فرهنگی، شهری و طبیعت‌گردی نیز هستند و حاکمیت قانون در این عرصه به پویایی کل زیست‌بوم گردشگری کمک شایانی خواهد کرد.

پورفرج در خصوص ظرفیت‌های ارزآوری این حوزه و ظرفیت‌های پزشکی کشور نظیر چشم‌پزشکی و آب‌درمانی خاطرنشان کرد: گردشگری یکی از پربازده‌ترین صنایع اشتغال‌زا و ارزآور در سطح بین‌المللی است. اگر مقررات روشن وجود نداشته باشد، دست‌اندازها مانع جذب سرمایه و مسافر می‌شوند، اما وجود دستورالعمل صریح، زمینه را برای بازاریابی مؤثرتر دفاتر گردشگری و جذب حداکثری مسافران سلامت فراهم می‌کند. در حال حاضر شرایط گردشگری سلامت بهتر شده است.

وی در پایان با اشاره به لزوم بهبود شرایط کلی و تلاش همگانی برای رشد ورودی گردشگران یادآور شد: در حال حاضر آمار ورود گردشگر به کشور در سطحی نیست که متناسب با ظرفیت‌های ایران باشد و آمار ورودی گردشگران سلامت نیز نیازمند جهش است. امیدواریم با اجرای دقیق این آیین‌نامه و ایجاد ثبات و شرایط مطلوب‌تر، زمینه جذب شمار بالایی از مسافران در تمامی شاخه‌های سلامت، طبیعت‌گردی و فرهنگی فراهم شده و رونق اقتصادی این صنعت محقق شود.

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