به گزارش میراث آریا، این رایزنی‌ها با حضور حوریوش عسکری مدیر صدور اسناد و مدارک بین‌المللی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، مسئولان سفارت و سرکنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در عراق و مقام‌های گمرکی و اجرایی مرزی این کشور انجام شد و طی آن، راهکارهای عملیاتی برای رفع مشکلات موجود و گسترش همکاری‌های دوجانبه مورد بررسی قرار گرفت.

در نشست با مقام‌های گمرکی پایانه مرزی زرباطیه، سازوکار پذیرش اسناد بین‌المللی خودرو، از جمله کارنه دوپاساژ و راهکارهای کاهش زمان تشریفات گمرکی بررسی شد. طرف عراقی ضمن اعلام آمادگی برای همکاری در تسهیل تردد، بر ضرورت همراه داشتن کارت خودرو و کارنه دوپاساژ تأکید کرد. همچنین مقرر شد با نصب تابلوهای راهنما در ورودی بخش ترانزیت، اطلاعات لازم درباره مدارک موردنیاز پیش از آغاز تشریفات در اختیار مسافران قرار گیرد.

در دیدار مدیر صدور اسناد و مدارک بین‌المللی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با محمدکاظم آل‌صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد، وضعیت تردد خودروها در مرزهای مشترک و رفع رویه‌های متفاوت گمرکی بررسی شد. در این نشست، ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مستقر در مرزها، پیگیری مشکلات مربوط به پلاک خودروهای عراقی و بررسی راهکارهای تأمین کارت سوخت و بیمه مسافری مطرح شد.

در نشست‌های جداگانه با سرکنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در کربلا، نجف اشرف و بصره نیز توسعه خدمات کارنه دوپاساژ، اطلاع‌رسانی درباره ضوابط تردد خودروها و تقویت همکاری‌های گردشگری مورد توجه قرار گرفت. کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با تشریح اقدامات انجام‌شده از سال ۱۴۰۰ و فعالیت کارگزاران خود در مرزهای مشترک و شهرهای پرتردد عراق، بر ظرفیت این خدمات برای تسهیل سفر گردشگران، زائران و تجار تأکید کرد.

در این نشست‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی عراق برای معرفی جاذبه‌های گردشگری ایران، اطلاع‌رسانی درباره خدمات کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و طراحی مسیرهای سفر متناسب با اشتراکات فرهنگی و جغرافیایی دو کشور نیز مطرح شد. معرفی مقاصد متناظر گردشگری، از جمله کرمانشاه با دیاله، تبریز و ارومیه با اربیل و مقاصد خوزستان با بصره، از پیشنهادهای مطرح‌شده برای هدایت هدفمند سفرها بود.

توسعه خدمات کارنه دوپاساژ برای خودروهای سنگین و ناوگان تجاری، تقویت اطلاع‌رسانی به متقاضیان و تداوم هماهنگی‌های حقوقی و اجرایی از دیگر محورهای این رایزنی‌ها بود. کانون جهانگردی و اتومبیلرانی همچنین بر نقش سازوکارهای نظارتی خود در جلوگیری از رسوب خودروها و ضرورت استمرار همکاری با نهادهای ذی‌ربط برای رفع موانع تردد تأکید کرد.

برآیند این نشست‌ها، پیگیری هماهنگی‌های گمرکی و کنسولی، اطلاع‌رسانی دقیق‌تر درباره مدارک موردنیاز، بررسی راهکارهای تقویت همکاری‌های مشترک برای تسهیل تردد زمینی میان ایران و عراق بود؛ اقداماتی که با هدف بهبود تجربه سفر، توسعه گردشگری دوجانبه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی دو کشور دنبال می‌شود.

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