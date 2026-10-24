به گزارش خبرنگار میراث آریا، صادق میرحسینی روز شنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۵ در جریان بازدید از کلاس های آموزش صنایع دستی با بررسی روند آموزش هنرآموزان، به ظرفیت‌های ارزشمند صنایع‌دستی سیستان، به‌ویژه هنر اصیل سیاه‌دوزی زابل، اشاره کرد و گفت: آموزش هدفمند و تخصصی، یکی از مهم‌ترین راهکارها برای حفظ اصالت هنرهای بومی، انتقال تجربه میان نسل‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای علاقه‌مندان به این حوزه است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زابل افزود: سیاه‌دوزی سیستان از جلوه‌های ارزشمند هنر و هویت فرهنگی منطقه به شمار می‌رود و با ارتقای مهارت هنرمندان، بهبود کیفیت محصولات و توجه به نیاز بازار، می‌توان زمینه معرفی گسترده‌تر این هنر و افزایش درآمد فعالان صنایع‌دستی را فراهم کرد.

او با تأکید بر ضرورت پیوند میان آموزش و تولید اظهار داشت: هدف ما این است که هنرآموزان پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، بتوانند مهارت‌های خود را به فعالیت اقتصادی تبدیل کنند و با تشکیل گروه‌های تولیدی و راه‌اندازی کارگاه‌های صنایع‌دستی، مسیر دستیابی به استقلال اقتصادی و اشتغال پایدار را هموار سازند.

میرحسینی همچنین توانمندسازی بانوان را از محورهای مهم توسعه صنایع‌دستی دانست و خاطرنشان کرد: حمایت از بانوان هنرمند، تقویت آموزش‌های کاربردی، فراهم‌کردن زمینه دریافت مجوزهای فعالیت و پیگیری تسهیلات حمایتی، می‌تواند نقش مؤثری در توسعه کسب‌وکارهای کوچک، رونق تولید و تقویت اقتصاد خانواده‌ها داشته باشد.

او در پایان با اشاره به ضرورت همکاری و هماهنگی با اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، بر تداوم پیگیری‌ها برای تأمین حمایت‌های لازم از هنرمندان و هنرآموزان تأکید کرد و گفت: صیانت از میراث ناملموس سیستان، احیای هنرهای سنتی و تبدیل ظرفیت‌های فرهنگی به فرصت‌های اقتصادی، از مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های این اداره در مسیر توسعه صنایع‌دستی شهرستان زابل است.

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