آیین فصلی پاکسازی محدوده میراث جهانی بیابان لوت سیستان و بلوچستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین اسلامی روز شنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: آیین پاکسازی بیابان لوت با حضور ریش‌سفیدان، اعضای شورای اسلامی، دهیاری و جمعی از جوانان و نوجوانان روستای انیجرک پایین برگزار شد و شرکت‌کنندگان با مشارکت در پاک‌سازی محیط طبیعی منطقه، بر اهمیت حفظ پاکیزگی و صیانت از ارزش‌های زیست‌محیطی بیابان لوت تأکید کردند.

مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت سیستان و بلوچستان افزود: این برنامه در چارچوب آیین‌های فصلی جمع‌آوری زباله در محدوده بیابان لوت و روستاهای پیرامونی آن اجرا می‌شود. هدف از برگزاری این آیین‌ها، علاوه بر پاک‌سازی محیط طبیعی، افزایش آگاهی عمومی، آموزش نسل جوان و تقویت فرهنگ مشارکت اجتماعی در حفاظت از زیست‌بوم ارزشمند میراث جهانی بیابان لوت است.

او برگزاری مستمر این برنامه‌ها در فصل‌های مختلف سال، زمینه‌ساز مشارکت بیشتر جوامع محلی در حفاظت از محیط طبیعی و انتقال فرهنگ مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی به نسل‌های آینده است. حضور ریش‌سفیدان و جوانان در کنار یکدیگر نیز نشان‌دهنده نقش مهم دانش و تجربه بومی و مشارکت مردمی در صیانت از میراث طبیعی منطقه است.

به گفته اسلامی، حفاظت از بیابان لوت، به‌عنوان میراث جهانی ثبت‌شده در فهرست یونسکو، نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول و مشارکت آگاهانه جوامع محلی است؛ رویکردی که آیین‌های فصلی پاک‌سازی و آموزش محیط‌زیستی، گامی مؤثر در تحقق آن به شمار می‌روند.

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