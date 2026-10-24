امضای تفاهم نامه و اجرای طرح پویش کلاه ایمنی کلاه زندگی/ اهدای کلاه ایمنی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، امضای تفاهم نامه پویش کلاه ایمنی، کلاه زندگی ( استفاده از کلاه ایمنی برای موتورسواران) امروز ۲ آبان ۱۴۰۵ به همت اداره کل پشتیبانی و رفاه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و رئیس پلیس اداره راهور تهران، در اداره کل پشتیبانی و رفاه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد.

در این طرح که با اهدای یک کلاه ایمنی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آغاز شد، عبدالجواد درودی رئیس پلیس بزرگراه های شمال تهران، با اشاره به هدف از اجرای این طرح، گفت: این طرح توسط اداره راهور تهران بزرگ طراحی شده است و هدف آن افزایش ایمنی و حفظ جام و سلامت و آرامش شهروندان بالاخص موتور سواران است.

او ادامه داد: امیدواریم این فرهنگ (استفاده از کلاه ایمنی برای موتور سواران) میان اداره ها و دستگاه ها رایج شده و مورد توجه شهروندان قرار بگیرد.

سعید خال مدیر کل پشتیبانی و رفاه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز گفت: متاسفانه در طول سال تعداد بسیاری موتور سوار به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی جان خود را از دست می دهند.

او ادامه داد: امیدواریم از این پس همه شهروندان استفاده از کلاه ایمنی را به عنوان فرهنگ عمومی بپذیرند و این کلاه برایشان وسیله ای کاربردی و روزمره شود.

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