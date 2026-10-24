ثبت ۱۶ اثر تاریخی، فرهنگی و دفاع مقدس امیدیه در فهرست آثار ملی ایران

صادق شیخی، مسئول واحد باستان‌شناسی خوزستان و مدیر وقت اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان امیدیه در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، از ثبت ۱۶ اثر تاریخی و فرهنگی منقول و غیرمنقول و مجموعه‌ای از آثار مرتبط با دوران دفاع مقدس در فهرست آثار ملی ایران خبر داد.

وی گفت: پرونده‌های ثبتی این آثار با هدف صیانت از محوطه‌های باستانی، اشیای ارزشمند تاریخی و محدوده‌های مرتبط با رویدادهای مهم دوران دفاع مقدس، با بهره‌گیری از دانش و تخصص کارشناسان تهیه و تدوین شد و پس از بررسی در شورای ملی ثبت آثار، به تصویب رسید.

شیخی با اشاره به برگزاری جلسه شورای ملی ثبت آثار کشور در روزهای ۲۸ و ۲۹ مهرماه در سالن جلسات دکتر عزت‌الله نگهبان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان افزود: این نشست با پیگیری‌های مستمر و حمایت مدیرکل میراث‌فرهنگی استان برگزار شد و پس از ارائه پرونده‌ها و بررسی‌های کارشناسی اعضای شورا، ۱۶ اثر تاریخی و فرهنگی و محدوده‌های مرتبط با دفاع مقدس در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیدند.

مسئول واحد باستان‌شناسی خوزستان، این رویداد را تجربه‌ای ویژه در روند ثبت آثار استان دانست و ابراز امیدواری کرد با توجه به گستردگی پهنه‌های تاریخی و فرهنگی خوزستان، زمینه برگزاری نشست‌های مشابه و تسریع در ثبت آثار ارزشمند این استان فراهم شود.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی این شهرستان اظهار کرد: امیدیه از دارایی‌های ارزشمند و متعددی در حوزه میراث تاریخی، فرهنگی و طبیعی برخوردار است و تشکیل پرونده برای شناسایی و ثبت آثار دیگر نیز به‌طور مستمر در دستور کار قرار دارد.

شیخی با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری برای حفاظت از این میراث افزود: حمایت مسئولان محلی از فعالیت‌های کارشناسی و ثبتی می‌تواند زمینه حفاظت مؤثرتر از آثار تاریخی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن‌ها در مسیر توسعه پایدار و گردشگری را فراهم کند.

مسئول واحد باستان‌شناسی خوزستان همچنین ثبت ملی آثار را اقدامی مهم در تقویت پشتوانه حقوقی حفاظت از میراث فرهنگی دانست و گفت: ثبت آثار در فهرست ملی، علاوه بر فراهم کردن زمینه برخورداری از حمایت‌های قانونی و نظارتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، ابزاری بازدارنده در برابر تعرض و تخریب آثار تاریخی است و امکان پیگیری حقوقی تخلفات و مقابله با سودجویان را تقویت می‌کند.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی امیدیه در پسکرانه‌های خلیج فارس و برخورداری این شهرستان از رودخانه‌ها، ارتفاعات و دشت‌های حاصلخیز، بر ضرورت شناسایی و ثبت آثار تاریخی و طبیعی بیشتر تأکید کرد و افزود: معرفی گسترده‌تر ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی امیدیه در سطح ملی و بین‌المللی می‌تواند به شناساندن پیشینه این منطقه و تقویت جایگاه آن در گردشگری کمک کند.

شیخی در پایان از اعضای شورای ملی ثبت آثار تاریخی، فرهنگی و دفاع مقدس، مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان، معاونت و کارشناسان این اداره‌کل و مسئول اداره ثبت استان قدردانی کرد. او همچنین از تلاش‌های حسن خادمی، مهدی امیدفر، حامد مولایی کردشولی و نعیمه سمیری در روند بررسی و به سرانجام رسیدن پرونده‌های ثبتی تشکر کرد.

انتهای پیام/