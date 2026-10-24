به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز شنبه ۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نشست با حیدری، نماینده وزارت نیرو، زمینه‌های واگذاری دو ساختمان متعلق به این وزارتخانه در حاشیه سد سورال دهگلان به سرمایه‌گذار واجد شرایط را با هدف توسعه گردشگری منطقه بررسی کرد.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان با اشاره به برنامه‌های استان برای توسعه گردشگری آبی اظهار کرد: با همکاری شرکت سهامی آب منطقه‌ای کردستان، فراخوان شناسایی سرمایه‌گذاران و معرفی طرح‌های گردشگری آبی استان منتشر شده است تا زمینه حضور بخش خصوصی و اجرای طرح‌های متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه فراهم شود.



او افزود: در این فراخوان، ظرفیت‌های گردشگری در حاشیه ۶ سد و ۲ رودخانه استان معرفی شده است که محدوده‌های پیرامونی سد قشلاق و رودخانه پایین‌دست آن، سدهای زیویه، رمشت، سورال، سنگ‌سیاه و چراغ‌ویس و همچنین رودخانه‌های سقز و آزاد را شامل می‌شود.



طالب‌نیا با اشاره به پیگیری اجرای طرح گردشگری در محدوده سد سورال دهگلان در قالب ماده ۶۹ عنوان کرد: شناسایی و فعال‌سازی ظرفیت‌های گردشگری در مناطق کمتر شناخته‌شده استان و جذب سرمایه‌گذار برای رونق اقتصادی این مناطق از اولویت‌های توسعه گردشگری کردستان است.



مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان، ایجاد فضاهای تفریحی و اقامتی، ارائه خدمات گردشگری، توسعه طبیعت‌گردی و راه‌اندازی مجموعه‌های گردشگری در حاشیه منابع آبی را از جمله فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه دانست و افزود: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، علاوه بر معرفی جاذبه‌های طبیعی کردستان و تنوع‌بخشی به مقاصد گردشگری، به افزایش ماندگاری گردشگران، رونق کسب‌وکارهای محلی، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت اقتصاد جوامع پیرامونی منابع آبی کمک می‌کند.



او همچنین رعایت الزامات مرتبط با منابع آب، ملاحظات زیست‌محیطی و ظرفیت‌های طبیعی و اجتماعی مناطق را در اجرای طرح‌های گردشگری ضروری دانست و یادآور شد: توسعه گردشگری در حاشیه سدها و رودخانه‌های استان باید با رعایت اصول گردشگری پایدار و حفاظت از منابع طبیعی همراه باشد.



در این نشست مقرر شد با انجام بازدید میدانی از محدوده سد سورال دهگلان، ظرفیت‌های موجود برای بهره‌برداری گردشگری از دو ساختمان متعلق به وزارت نیرو، ارزیابی و زمینه بررسی طرح پیشنهادی برای توسعه گردشگری در این منطقه فراهم شود.

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