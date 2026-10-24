۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۹

روستای ارکان میزبان معاون رئیس‌جمهوری و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی/ برپایی ۱۰ غرفه صنایع‌دستی در حاشیه بازدید مسئولان ملی

روستای ارکان میزبان معاون رئیس‌جمهوری و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی/ برپایی ۱۰ غرفه صنایع‌دستی در حاشیه بازدید مسئولان ملی

معاون رئیس‌جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در سفر به روستای ارکان بجنورد، از ظرفیت‌های بومی این روستا بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، در بازدید عبدالکریم حسین‌زاده و سیدعباس صالحی که روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه با همراهی استاندار خراسان شمالی انجام شد، با ادای احترام مسئولان به مقام شامخ شهدای روستای ارکان آغاز شد و در ادامه، مقامات ملی و استانی از بخش‌های مختلف این روستای هدف گردشگری دیدن کردند.

یکی از بخش‌های مهم این بازدید، برپایی ۱۰ غرفه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی بود که با هدف معرفی تولیدات بومی، توانمندسازی بانوان روستایی و حمایت از اقتصاد محلی دایر شده بود؛ غرفه‌هایی که جلوه‌ای از اصالت فرهنگی و ظرفیت‌های اقتصادی منطقه را به نمایش گذاشتند.

توجه به توانمندی‌های محلی، حمایت از تولیدات بومی و فراهم‌کردن زمینه رونق اقتصاد روستایی از طریق توسعه گردشگری و صنایع‌دستی، از محورهای اصلی مورد توجه در این بازدید بود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405080200096
نوشین سبحانی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha