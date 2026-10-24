به گزارش خبرنگار میراث آریا، در بازدید عبدالکریم حسین‌زاده و سیدعباس صالحی که روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه با همراهی استاندار خراسان شمالی انجام شد، با ادای احترام مسئولان به مقام شامخ شهدای روستای ارکان آغاز شد و در ادامه، مقامات ملی و استانی از بخش‌های مختلف این روستای هدف گردشگری دیدن کردند.

یکی از بخش‌های مهم این بازدید، برپایی ۱۰ غرفه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی بود که با هدف معرفی تولیدات بومی، توانمندسازی بانوان روستایی و حمایت از اقتصاد محلی دایر شده بود؛ غرفه‌هایی که جلوه‌ای از اصالت فرهنگی و ظرفیت‌های اقتصادی منطقه را به نمایش گذاشتند.

توجه به توانمندی‌های محلی، حمایت از تولیدات بومی و فراهم‌کردن زمینه رونق اقتصاد روستایی از طریق توسعه گردشگری و صنایع‌دستی، از محورهای اصلی مورد توجه در این بازدید بود.

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