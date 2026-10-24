به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا طالبی گفت: بازارچه صنایع‌دستی و تولیدات محلی با هدف معرفی صنایع‌دستی و تولیدات بومی و حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان محلی برپا شد.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان جاجرم افزود: برگزاری بازارچه در تفرجگاه تنگه گزی، فرصتی فراهم کرد تا بازدیدکنندگان ضمن آشنایی با دست‌ساخته‌ها و محصولات محلی، از ظرفیت‌های طبیعی این منطقه نیز دیدن کنند.

طالبی خاطرنشان کرد: بازارچه تنگه گزی بخشی از تلاش برای معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان شوقان و پیوند دادن ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری منطقه بود.

انتهای پیام/