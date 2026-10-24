۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۲

بازارچه صنایع‌دستی و تولیدات محلی در تفرجگاه تنگه گزی شوقان افتتاح شد

بازارچه صنایع‌دستی و تولیدات محلی در تفرجگاه تنگه گزی شوقان افتتاح شد

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان جاجرم گفت: بازارچه صنایع‌دستی و تولیدات محلی با حضور هنرمندان و تولیدکنندگان منطقه افتتاح و از ۲۹ مهر تا ۳ آبان‌ماه در تفرجگاه تنگه گزی شهر شوقان میزبان علاقه‌مندان است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا طالبی گفت: بازارچه صنایع‌دستی و تولیدات محلی با هدف معرفی صنایع‌دستی و تولیدات بومی و حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان محلی برپا شد.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان جاجرم افزود: برگزاری بازارچه در تفرجگاه تنگه گزی، فرصتی فراهم کرد تا بازدیدکنندگان ضمن آشنایی با دست‌ساخته‌ها و محصولات محلی، از ظرفیت‌های طبیعی این منطقه نیز دیدن کنند.

طالبی خاطرنشان کرد: بازارچه تنگه گزی بخشی از تلاش برای معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان شوقان و پیوند دادن ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری منطقه بود.

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کد خبر 1405080200098
نوشین سبحانی
دبیر مرضیه امیری

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