به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز دوم آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تشریح مهم‌ترین برنامه‌ها، اقدامات و اولویت‌های این وزارتخانه، بر ضرورت پیوند میان سیاست‌گذاری، اقدام میدانی، سرمایه‌گذاری، صیانت از میراث تاریخی و ارتقای هویت ملی تاکید کرد و گفت: ماموریت وزارتخانه را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد، ارتقای سطح هویت ملی از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، هنری و تمدنی ایران.

حل مسئله در میدان؛ مبنای راهبرد اجرایی وزارتخانه

صالحی‌امیری با اشاره به تداوم سفرهای استانی و بازدیدهای میدانی خود اظهار کرد: در یک ماه گذشته، سفرهایی به بوشهر، خوی، شیراز، آبادان، خرمشهر، شادگان و شماری دیگر از شهرهای کشور انجام شده است. در این سفرها، علاوه بر پیگیری طرح‌های عمرانی و فرهنگی، موضوع سرمایه‌گذاری، بررسی موانع اجرایی و گفت‌وگو با مردم، مدیران استانی و فعالان اقتصادی در دستور کار قرار داشته است.

او با اشاره به سفر اخیر خود به آبادان افزود: این سفرها فقط برای بازدید از پروژه‌ها یا برگزاری جلسات اداری انجام نمی‌شود، هدف اصلی، حضور در میدان، شناخت دقیق مسائل و دستیابی به راهکارهای عملی برای رفع موانع توسعه در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

وزیر میراث‌فرهنگی تصریح کرد: راهبرد ما در استان‌ها، حل مسئله است. تلاش می‌کنیم مسائل شناسایی‌شده را به‌صورت مشخص صورتجلسه کنیم، مسئولیت‌ها را تعیین کنیم و روند پیگیری و اجرای تصمیمات را تا حصول نتیجه ادامه دهیم. توسعه زمانی محقق می‌شود که تصمیمات از سطح گفت‌وگو و برنامه‌ریزی فراتر بروند و به تغییرات قابل مشاهده در عرصه اجرا منجر شوند.

صالحی‌امیری همچنین با تاکید بر نقش رسانه‌ها در انعکاس واقعیت‌های میدانی گفت: رسانه را شریک توسعه می‌دانیم. کار رسانه نه توجیه عملکرد دستگاه‌هاست و نه تشریفات اداری بلکه اطلاع‌رسانی دقیق، طرح مسائل، مطالبه‌گری مسئولانه و کمک به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری است.

اصفهان؛ شکل‌گیری سازوکار راهبری برای احیای میراث‌تمدنی

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پیشبرد پروژه‌های مهم فرهنگی و تاریخی کشور، از تشکیل دو سازوکار راهبری و سیاست‌گذاری برای پیگیری طرح‌های مرتبط با میراث تاریخی اصفهان خبر داد.

او اظهار کرد: شورای راهبری به ریاست استاندار اصفهان و شورای سیاست‌گذاری در تهران با حضور کارشناسان، مدیران و دانشگاهیان تشکیل شده است تا مسائل، موانع و اولویت‌های اجرایی پروژه‌ها با نگاه تخصصی بررسی و برای پیشبرد آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

صالحی‌امیری با اشاره به پروژه‌ بزرگ موزه‌ای کشور (ریسباف) در اصفهان گفت: این پروژه با وسعتی در حدود ۶۹ هزار مترمربع در مرکز شهر قرار دارد و سیاست ما این است که با تکمیل و بهره‌برداری از آن، زمینه شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های موزه‌ای کشور فراهم شود.

او با تاکید بر جایگاه تمدنی اصفهان افزود: در این استان، حفاظت از میراث تاریخی باید در مرکز تصمیم‌گیری‌های عمرانی و توسعه‌ای قرار داشته باشد. هر اقدام عمرانی در مجاورت آثار تاریخی، به‌ویژه در اصفهان، باید با رعایت ملاحظات فنی و در چارچوب تایید شورای فنی وزارتخانه انجام شود.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین از توافق برای اختصاص یک همت به مرمت و استحکام‌بخشی بناهای تاریخی دارای اولویت خبر داد و گفت: در مرحله نخست، ۱۰ بنای تاریخی برای مرمت و استحکام‌بخشی معرفی شده‌اند و پیگیری تامین منابع مالی آن‌ها با مشارکت سازمان برنامه و بودجه در دستور کار قرار گرفته است.

او با اشاره به اهمیت مسجد عتیق و مسجد سید در اصفهان خاطرنشان کرد: این بناها بخشی از سرمایه تمدنی ایران هستند و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها باید با مشارکت متخصصان برجسته معماری، باستان‌شناسی و حفاظت از میراث تاریخی صورت گیرد. خط قرمز ما، صیانت از اصالت و ارزش‌های میراثی است و هیچ تصمیمی نباید خارج از چارچوب‌های تخصصی و ضوابط فنی اتخاذ شود.

صالحی‌امیری با اشاره به تجربه شیراز در مدیریت پیامدهای توسعه حمل‌ونقل شهری در مجاورت آثار تاریخی نیز گفت: در این شهر، پس از چند سال بررسی و مناقشه، موضوع با تصمیم‌گیری در شورای فنی و بهره‌گیری از راهکارهای فنی، از جمله کاهش ارتعاشات ناشی از حرکت قطار، دنبال شده است. اصل اساسی، ایجاد تعادل میان ضرورت‌های توسعه شهری و صیانت از میراث تاریخی است.

تسهیل سرمایه‌گذاری و کاهش بروکراسی؛ پیش‌شرط شتاب‌بخشی به توسعه

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر ضرورت اصلاح سازوکارهای اداری و تصمیم‌گیری گفت: بروکراسی غیرضروری یکی از موانع توسعه است و اگر بخواهیم ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی کشور را فعال کنیم، باید فرایندهای تصمیم‌گیری را اصلاح و مسیر فعالیت سرمایه‌گذاران را هموار کنیم.

او با اشاره به جلسات برگزارشده با مدیران‌عامل بانک‌ها اظهار کرد: در گفت‌وگوهای اخیر، موضوع تامین مالی و فعال‌سازی پروژه‌های گردشگری، توسعه زیرساخت‌های اقامتی، حمایت از بوم‌گردی‌ها و تقویت صنایع‌دستی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این است که منابع مالی به سمت پروژه‌هایی هدایت شود که ظرفیت ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و تقویت اقتصاد محلی را دارند.

صالحی‌امیری افزود: صنایع‌دستی ایران نیز از ظرفیت‌های قابل توجهی برای حضور در بازارهای بین‌المللی برخوردار است. تسهیل مسیر صادرات، حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد پیوند میان تولید، بازاریابی و بازارهای هدف باید به‌عنوان اجزای یک راهبرد منسجم دنبال شود.

او با اشاره به ظرفیت‌های قانونی حمایت از اشتغال در مناطق محروم گفت: استفاده از منابع و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای توسعه اشتغال در این مناطق اهمیت زیادی دارد و باید از تمام ظرفیت‌های موجود برای حمایت از کسب‌وکارهای محلی و فعالان اقتصادی استفاده کنیم.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به افتتاح پروژه‌های متعدد در کشور تصریح کرد: در مجموع، هزار و ۴۷۱ پروژه با حجم سرمایه‌گذاری ۱۳۲ همت در سراسر کشور افتتاح شده است و بیش از سه‌هزار پروژه نیز در دستور کار قرار دارد که باید روند تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها با جدیت دنبال شود.

او تاکید کرد: استمرار روند توسعه مستلزم آن است که پروژه‌ها از مرحله اعلام و تصویب عبور کنند و به نتیجه برسند. معیار ارزیابی ما، میزان پیشرفت واقعی طرح‌ها، رفع موانع اجرایی و تأثیر آن‌ها بر زندگی مردم است.

گردشگری بین‌المللی؛ از رفع موانع ارزی تا توسعه پروازهای خارجی

صالحی‌امیری با اشاره به موانع موجود در مسیر ورود و فعالیت گردشگران خارجی در ایران گفت: یکی از مسائل مهمی که از ابتدای فعالیت وزارتخانه پیگیری کرده‌ایم، فراهم کردن امکان دسترسی گردشگران خارجی به خدمات مالی و تبدیل ارز در چارچوبی شفاف، ضابطه‌مند و قابل نظارت بوده است.

او افزود: در گذشته، گردشگر خارجی برای تبدیل ارز با محدودیت‌هایی مواجه بود و بخشی از این فرایند از طریق واسطه‌ها و دلالان انجام می‌شد، درحالی‌که باید سازوکاری رسمی و روشن وجود داشته باشد تا گردشگر بتواند بدون مواجهه با مشکلات غیرضروری، هزینه‌های سفر خود را مدیریت کند.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با بانک مرکزی و بانک‌های عامل گفت: درباره نرخ تبدیل ارز و چگونگی ارائه خدمات مالی به گردشگران خارجی، دیدگاه‌های متفاوتی وجود داشت اما در مذاکرات اخیر در مشهد، با حضور جمعی از اعضای دولت و مسئولان ذی‌ربط، توافق‌هایی برای رفع این مشکل حاصل شد.

او توضیح داد: بر اساس جمع‌بندی انجام‌شده، قرار است سازوکاری فراهم شود که گردشگران خارجی بتوانند ارز خود را با نرخی متناسب با بازار غیررسمی و پس از کسر کارمزد منطقی، در قالب یک کارت در اختیار داشته باشند و هزینه‌های سفر خود را از این طریق پرداخت کنند. همچنین امکان بازگرداندن کارت و فروش ارز باقی‌مانده با همان نرخ خرید، مطابق سازوکار اجرایی مصوب، پیش‌بینی شده است.

صالحی‌امیری این توافق را گامی مهم برای تسهیل سفر گردشگران خارجی دانست و افزود: ایجاد اطمینان در زمینه خدمات مالی، از الزامات توسعه گردشگری بین‌المللی است و می‌تواند بخشی از موانع عملیاتی پیش روی گردشگران را برطرف کند.

او همچنین با اشاره به موضوع فعالیت شرکت‌های هواپیمایی خارجی گفت: یکی دیگر از محورهای مذاکرات مشهد، فراهم‌سازی زمینه فعالیت بیشتر ایرلاین‌های خارجی و تسهیل جابه‌جایی مسافران بود که در این زمینه نیز توافق‌هایی صورت گرفته است.

وزیر میراث‌فرهنگی تاکید کرد: توسعه گردشگری بین‌المللی به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد؛ از تسهیل ورود و خروج و خدمات مالی گرفته تا تقویت زیرساخت‌ها، افزایش دسترسی هوایی و ارتقای کیفیت خدمات. هیچ‌یک از این عوامل به‌تنهایی کافی نیست و باید در قالب یک برنامه منسجم دنبال شود.

گردشگری زمینی و همکاری با کشورهای همسایه

صالحی‌امیری با اشاره به محدودیت‌های ناشی از شرایط بین‌المللی و ضرورت تنوع‌بخشی به مسیرهای ورود گردشگران گفت: تمرکز ما بر این است که در کنار مسیرهای هوایی، ظرفیت گردشگری زمینی نیز فعال شود و همکاری با کشورهای همسایه در این زمینه گسترش یابد.

او افزود: برخی کشورهای همسایه مجوزهای لازم را دریافت کرده‌اند و باید از ظرفیت گفت‌وگو با مقامات و مسئولان استانی و ملی کشورهای منطقه برای تسهیل رفت‌وآمد گردشگران استفاده کنیم.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر اهمیت دیپلماسی گردشگری تصریح کرد: همسایگان ایران از نظر پیوندهای تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی، ظرفیت مهمی برای توسعه مبادلات گردشگری دارند. فعال‌سازی این ظرفیت‌ها می‌تواند به رونق کسب‌وکارهای محلی، افزایش درآمد جوامع میزبان و تقویت ارتباطات فرهنگی میان ملت‌ها کمک کند.

او با اشاره به شرایط تحریم گفت: تلاش می‌کنیم مسیرهای همکاری با کشورهای مختلف را باز نگه داریم و با استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای، موانع پیش‌روی گردشگری را کاهش دهیم.

گردشگری عرفانی؛ پیوند دوباره جغرافیای معنوی ایران و منطقه

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به افتتاح و توسعه برخی مجموعه‌های فرهنگی و تاریخی، از جمله پروژه‌های مرتبط با شمس، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های عرفانی و ادبی ایران برای توسعه گردشگری فرهنگی تاکید کرد.

او گفت: توسعه فرهنگی در شرایط دشوار و حتی در زمان جنگ متوقف نمی‌شود زیرا فرهنگ و میراث تاریخی از بنیادی‌ترین مؤلفه‌های هویت ملی هستند و باید در تمام شرایط مورد توجه قرار گیرند.

صالحی‌امیری با اشاره به ایده توسعه مسیر گردشگری عرفانی میان ایران و کشورهای منطقه افزود: در این چارچوب، پیوند میان چهره‌هایی همچون شیخ‌ابوالحسن خرقانی، بایزید بسطامی، سهروردی و شمس تبریزی با جغرافیای فرهنگی ایران و قونیه در ترکیه، زمینه ارزشمندی برای شکل‌گیری یک مسیر گردشگری مبتنی بر میراث معنوی فراهم می‌کند.

او اظهار کرد: استقبال جامعه ادبی، فرهنگی و علاقه‌مندان به عرفان از این ایده نشان می‌دهد که میراث معنوی ایران ظرفیت آن را دارد که فراتر از مرزهای جغرافیایی، به بستری برای گفت‌وگو، تعامل فرهنگی و توسعه گردشگری تبدیل شود.

وزیر میراث‌فرهنگی تاکید کرد: گردشگری عرفانی فرصتی برای بازشناسی پیوندهای تاریخی و فکری ملت‌ها و معرفی میراث مشترک فرهنگی منطقه است. این ظرفیت باید با برنامه‌ریزی علمی، تولید محتوای معتبر و همکاری میان نهادهای فرهنگی و گردشگری کشورها فعال شود.

ایران‌هراسی؛ ضرورت بازنمایی مستند و چندبعدی از ایران

صالحی‌امیری با اشاره به اهمیت مقابله با ایران‌هراسی گفت: یکی از اولویت‌های ما، معرفی واقع‌بینانه و چندبعدی از ایران و ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، هنری و گردشگری آن است. تصویر ایران در عرصه بین‌المللی نباید متأثر از روایت‌های سیاسی و امنیتی باشد بلکه باید فرصت دیده‌شدن جامعه، فرهنگ، هنر، ادبیات، معماری و تنوع تمدنی ایران فراهم شود.

او با اشاره به برنامه «ایران‌ویزیت» اظهار کرد: معرفی زیبایی‌ها و جاذبه‌های ایران از طریق تولید محتوای مناسب، تقویت فعالیت‌های استانی و ارائه تصویری مستند و جذاب از کشور در برنامه‌های داخلی و بین‌المللی دنبال می‌شود.

وزیر میراث‌فرهنگی افزود: در سفرهای خارجی نیز بخشی از تلاش ما معطوف به معرفی ظرفیت‌های ایران به مقامات و مخاطبان بین‌المللی است، بااین‌حال، این اقدامات به‌تنهایی کافی نیست و باید تمام ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، سینمایی و رسانه‌ای کشور در این مسیر مشارکت کنند.

او با تاکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول گفت: معرفی ایران وظیفه یک وزارتخانه نیست. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی، هرکدام بر اساس ماموریت خود می‌توانند در معرفی ظرفیت‌های ایران نقش‌آفرینی کنند.

صالحی‌امیری با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط فرهنگی با ایرانیان خارج از کشور تصریح کرد: ایجاد ارتباط پایدار و مبتنی بر اعتماد با ایرانیان خارج از کشور، یکی از حلقه‌های مهم در معرفی ایران است. باید زمینه ارتباط مؤثرتر آنان با سرزمین مادری و شناخت عمیق‌تر از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی کشور فراهم شود.

او با اشاره به تشکیل شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور و تقسیم مسئولیت میان دستگاه‌های مرتبط گفت: این موضوع نیازمند همکاری بین‌بخشی است و باید از ظرفیت زبان فارسی، نهادهای ایران‌شناسی و مجموعه‌های فرهنگی برای تقویت پیوندهای هویتی بهره گرفت.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین بر ضرورت تقویت ایران‌شناسی و مردم‌شناسی ایران در خارج از کشور تاکید کرد و گفت: باید شناخت جهانی از ایران را با اتکا به پژوهش، تولید محتوای معتبر و معرفی چهره‌های واقعی جامعه ایرانی ارتقا دهیم.

هویت ملی؛ زیرساخت فرهنگی تاب‌آوری اجتماعی

صالحی‌امیری با اشاره به اهمیت رویدادهای فرهنگی و رسانه‌ای در تقویت هویت ملی، از برنامه «ایران جان» به‌عنوان یکی از برنامه‌های مؤثر در معرفی ظرفیت‌های استان‌ها یاد کرد و گفت: از رسانه ملی برای توجه به موضوع ایران و معرفی جذابیت‌های فرهنگی، هنری و تاریخی کشور قدردانی می‌کنم. این برنامه فرصتی برای دیده‌شدن ظرفیت‌های استان‌ها و تقویت پیوند میان مردم و هویت ملی فراهم کرده است.

او افزود: بااین‌حال، تقویت هویت ملی به برنامه‌های رسانه‌ای محدود نمی‌شود. نظام آموزشی، دانشگاه‌ها، نهادهای فرهنگی و سایر بخش‌های اجتماعی باید به‌صورت مستمر در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر ضرورت توجه به نسل جوان اظهار کرد: آشنایی عمیق‌تر نسل جدید با تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران باید در نظام آموزشی جایگاه روشن‌تری داشته باشد. آموزش تاریخ و تمدن ایران، تقویت ایران‌شناسی و افزایش شناخت دانش‌آموزان و دانشجویان از میراث کشور، از الزامات شکل‌گیری تعلق خاطر پایدار به سرزمین است.

او با اشاره به ارتباط میان هویت ملی و تاب‌آوری اجتماعی گفت: برخورداری از هویت مشترک، احساس تعلق به سرزمین و اعتماد اجتماعی از مؤلفه‌های مهم پایداری جامعه است. هرچه پیوند نسل جوان با تاریخ و فرهنگ ایران عمیق‌تر شود، زمینه تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام ملی نیز افزایش می‌یابد.

صالحی‌امیری افزود: در وزارتخانه تلاش کرده‌ایم معرفی ظرفیت‌های ایران را در استان‌ها تقویت کنیم، فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با ایران‌شناسی را توسعه دهیم و از ظرفیت میراث تاریخی و فرهنگی برای ارتقای شناخت عمومی از کشور بهره بگیریم.

او تاکید کرد: افتتاح یک موزه، توسعه یک مجموعه تاریخی یا احیای یک میراث فرهنگی، بخشی از راهبردی گسترده‌تر برای تقویت هویت ملی، انتقال حافظه تاریخی و ایجاد ارتباط میان نسل امروز و میراث تمدنی ایران است.

صیانت از میراث تاریخی؛ مقابله چندلایه با حفاری‌های غیرمجاز

وزیر میراث‌فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود، با تشریح اقدامات مقابله با حفاری‌های غیرمجاز، بر ضرورت تقویت سازوکارهای حفاظتی، قضایی، انتظامی و فرهنگی تاکید کرد.

او گفت: مقابله مؤثر با حفاری‌های غیرمجاز، مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان است و نمی‌توان این مسئله را فقط با برخوردهای انتظامی یا قضایی حل کرد.

صالحی‌امیری با اشاره به تقویت یگان حفاظت افزود: در دو سال گذشته، حدود هزار نفر به ظرفیت یگان حفاظت افزوده شده‌اند تا توان صیانت از مجموعه‌های تاریخی و آثار میراثی کشور افزایش یابد.

او ادامه داد: در کنار تقویت یگان حفاظت، باید از ظرفیت‌های محلی و استانی نیز استفاده کنیم. هماهنگی با استانداران، فرمانداران، نیروهای انتظامی و شوراهای محلی می‌تواند به شکل‌گیری شبکه‌ای هماهنگ برای حفاظت از میراث تاریخی کمک کند.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به پیگیری‌های قضایی در این حوزه اظهار کرد: بیش از دو هزار و ۵۰۰ پرونده مرتبط با حفاری‌های غیرمجاز در دستگاه قضایی تشکیل شده است و پیگیری حقوقی و قضایی این تخلفات باید با جدیت ادامه پیدا کند.

او با تاکید بر نقش آموزش عمومی تصریح کرد: حفاظت از میراث تاریخی بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست. باید آگاهی عمومی درباره ارزش آثار تاریخی و پیامدهای تخریب و حفاری غیرمجاز افزایش یابد و از ظرفیت آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها، مساجد، نمازهای جمعه، نخبگان محلی و رسانه‌ها برای تقویت فرهنگ حفاظت استفاده شود.

صالحی‌امیری افزود: ایران حدود ۴۳ هزار اثر و بنای تاریخی ثبت‌شده دارد و شمار قابل توجهی از بناها و محوطه‌های تاریخی نیز نیازمند حفاظت و مراقبت مستمر هستند. با توجه به گستردگی این میراث، اتکای صرف به نیروی انسانی و منابع دولتی پاسخ‌گو نخواهد بود، بنابراین، مشارکت اجتماعی و شکل‌گیری احساس مسئولیت عمومی در قبال میراث تاریخی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

ضرورت اطلاع‌رسانی مسئولانه و پرهیز از بزرگ‌نمایی

صالحی‌امیری در پاسخ به موضوع انتشار اخبار و ادعاهای غیرواقعی درباره حفاری‌های غیرمجاز، بر ضرورت بررسی دقیق اطلاعات و پرهیز از بازنشر مطالب تاییدنشده تاکید کرد.

او گفت: در بررسی‌های انجام‌شده درباره بخشی از مطالب منتشرشده، موارد متعددی با واقعیت‌های احرازشده انطباق نداشته‌اند. ازاین‌رو، ضروری است موضوعات پیش از انتشار یا بازنشر، از مسیرهای معتبر بررسی و صحت‌سنجی شوند.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر اینکه صیانت از میراث تاریخی همچنان با جدیت دنبال می‌شود، افزود: هوشیاری و پیگیری مستمر در این زمینه ضروری است اما بزرگ‌نمایی اخبار تاییدنشده می‌تواند پیامدهایی فراتر از اطلاع‌رسانی داشته باشد و زمینه تحریک افراد سودجو را فراهم کند.

او تصریح کرد: رسانه‌ها در این حوزه مسئولیتی مهم بر عهده دارند. اطلاع‌رسانی دقیق، مبتنی بر شواهد و همراه با پرهیز از انتشار ادعاهای اثبات‌نشده، هم به حفاظت از میراث تاریخی کمک می‌کند و هم اعتماد عمومی به اطلاعات منتشرشده را افزایش می‌دهد.

تاب‌آوری اجتماعی و ضرورت توجه به زیست شرافتمندانه مردم

وزیر میراث‌فرهنگی در بخش دیگری از نشست، با اشاره به شرایط دشوار کشور و ضرورت هماهنگی سیاست‌های دولت با توان و ظرفیت جامعه، گفت: در شرایط کنونی، تصمیم‌گیری‌ها باید با توجه به واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی و در چارچوب تقویت تاب‌آوری جامعه انجام شود.

او سه محور مقاومت، توجه به زیست شرافتمندانه مردم و تقویت توان دولت برای پشتیبانی از نیروهای مسلح و جامعه را از موضوعات مهم در شرایط دشوار کشور برشمرد.

صالحی‌امیری افزود: دفاع از هویت، فرهنگ و شناسنامه تاریخی ایران، بخشی از مسئولیت ملی ماست اما در کنار آن، توجه به شرایط زندگی مردم و تلاش برای تامین نیازهای آنان نیز باید در کانون تصمیم‌گیری‌ها قرار داشته باشد.

او در پایان تاکید کرد: سیاست‌گذاری موثر، سیاست‌گذاری‌ای است که ضمن صیانت از منافع و امنیت ملی، با واقعیت‌های جامعه سازگار باشد و بتواند ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی کشور را برای عبور از دشواری‌ها تقویت کند.

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