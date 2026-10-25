یاور عبیری، رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به تصویب آیین‌نامه شورای هماهنگی گردشگری سلامت، این اقدام را گامی در جهت سامان‌دهی تعاملات بین‌بخشی، شفاف‌سازی مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و تقویت سازوکارهای عملیاتی این حوزه دانست و گفت: اثربخشی این آیین‌نامه در گرو هماهنگی دستگاه‌های مسئول، تجمیع ظرفیت‌های موجود و فراهم‌کردن زمینه مشارکت هدفمند فعالان اقتصادی و گردشگری است.

او با تاکید بر اهمیت رویکرد بین‌بخشی در توسعه گردشگری سلامت افزود: این آیین‌نامه با مشارکت بخش‌های مختلف اقتصادی، درمانی و رسانه‌ای شکل گرفته است و انتظار می‌رود اجرای آن، ضمن تسهیل روند جذب گردشگران خارجی، به افزایش درآمدهای ارزی و رونق فعالیت‌های مرتبط با گردشگری در کشور کمک کند.

گردشگری سلامت؛ پیشران رونق زنجیره خدمات گردشگری

رئیس جامعه انجمن‌های اقامتگاه‌های بوم‌گردی با اشاره به آثار اقتصادی جذب گردشگران سلامت اظهار کرد: ورود بیماران و گردشگران خارجی برای دریافت خدمات پزشکی و درمانی، تنها به حوزه سلامت محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. افزایش تقاضا برای اقامت، حمل‌ونقل، خدمات گردشگری و بهره‌مندی از جاذبه‌های مقصد، از جمله پیامدهای توسعه این بخش است که می‌تواند به رونق کسب‌وکارهای مرتبط و افزایش درآمدهای ارزی کشور منجر شود.

به گفته عبیری، گردشگری سلامت از ظرفیت ایجاد ارتباط میان بخش درمان و سایر اجزای صنعت گردشگری برخوردار است، ظرفیتی که در صورت برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی میان ارائه‌دهندگان خدمات، می‌تواند به توسعه بازار گردشگری ایران و توزیع گسترده‌تر منافع اقتصادی آن در میان فعالان این حوزه کمک کند.

او با بیان اینکه تحقق این ظرفیت به رفع ناهماهنگی‌های اجرایی وابسته است، ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، مشخص‌شدن دقیق وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های مرتبط و کاهش ناهماهنگی‌هایی است که در فرآیند اجرا وجود داشته است. زمانی که هر دستگاه بر اساس مسئولیت تعریف‌شده خود عمل کند و ارتباط میان بخش‌ها به‌درستی شکل بگیرد، امکان ارائه خدمات منسجم‌تر و مؤثرتر به گردشگران فراهم می‌شود.

پیوند گردشگری سلامت با بوم‌گردی؛ فرصتی برای توسعه خدمات مکمل

عبیری با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع گردشگری کشور، پیوند گردشگری سلامت با گردشگری طبیعی و روستایی را یکی از فرصت‌های قابل توجه در اجرای این آیین‌نامه دانست و گفت: توسعه گردشگری سلامت می‌تواند زمینه همکاری میان بیمارستان‌ها، شرکت‌های تسهیلگر خدمات درمانی، هتل‌ها، اقامتگاه‌ها و سایر فعالان گردشگری را تقویت کند و از این طریق، فرصت‌های تازه‌ای برای گسترش بازار خدمات اقامتی به وجود آورد.

او افزود: اقامتگاه‌های بوم‌گردی نیز می‌توانند در چارچوب ظرفیت‌ها و ضوابط مربوط، بخشی از این زنجیره خدمات باشند. به‌ویژه برای همراهان بیماران و افرادی که در کنار دریافت خدمات درمانی به اقامت در محیطی آرام و طبیعی نیاز دارند، گردشگری روستایی و بوم‌گردی می‌تواند ظرفیت مکملی برای توسعه تجربه سفر فراهم کند.

رئیس جامعه انجمن‌های اقامتگاه‌های بوم‌گردی ادامه داد: ایجاد پیوند میان خدمات درمانی و ظرفیت‌های گردشگری طبیعی و روستایی، امکان بهره‌گیری از توانمندی‌های متنوع مقصدهای گردشگری ایران را افزایش می‌دهد. همچنین می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه ارائه خدمات اقامتی و تجربه‌های گردشگری متناسب با نیاز گردشگران و همراهان آنان را فراهم کرد، موضوعی که در صورت شکل‌گیری همکاری مؤثر میان بخش‌های مختلف، می‌تواند به رونق فعالیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی نیز کمک کند.

هماهنگی نهادی و تبلیغات یکپارچه؛ الزامات جذب گردشگران خارجی

عبیری با اشاره به نقش هماهنگی بین دستگاه‌ها در افزایش اثربخشی برنامه‌های تبلیغاتی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری کشور بیان کرد: هنگامی که دستگاه‌های مسئول در چارچوبی مشترک فعالیت کنند، امکان برنامه‌ریزی منسجم‌تر برای معرفی خدمات و ظرفیت‌های ایران فراهم می‌شود و از پراکندگی اقدامات و موازی‌کاری‌ها کاسته خواهد شد.

او تاکید کرد: وجود سازوکار اجرایی مشخص و دبیرخانه‌ای برای پیگیری امور، می‌تواند به هماهنگی فعالیت‌ها و تجمیع ظرفیت‌ها کمک کند. در چنین شرایطی، اقدامات مرتبط با معرفی و تبلیغ گردشگری سلامت از انسجام بیشتری برخوردار می‌شود و دستگاه‌های مختلف می‌توانند در مسیر اهداف مشترک حرکت کنند.

به گفته او، شفافیت در تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها از الزامات اجرای اثربخش آیین‌نامه است، زیرا هر دستگاه باید بداند چه مسئولیتی بر عهده دارد و چگونه باید در تعامل با سایر بخش‌ها برای تحقق اهداف تعیین‌شده اقدام کند.

وزارت میراث‌فرهنگی؛ محور توسعه ظرفیت‌های گردشگری سلامت

رئیس جامعه انجمن‌های اقامتگاه‌های بوم‌گردی با تاکید بر جایگاه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در توسعه گردشگری سلامت گفت: با توجه به ماهیت گردشگری این حوزه، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های گردشگری ایران، توسعه ارتباط میان فعالان این صنعت و بهره‌گیری از جاذبه‌های متنوع کشور دارد.

او افزود: معرفی ظرفیت‌های پزشکی و درمانی ایران در کنار جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و تفریحی کشور می‌تواند تصویر جامع‌تری از توانمندی‌های ایران در بازارهای هدف ارائه دهد و زمینه شکل‌گیری سفرهایی را فراهم کند که در آن، دریافت خدمات درمانی با بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های گردشگری همراه باشد.

عبیری با اشاره به اهمیت مزیت اقتصادی خدمات درمانی و گردشگری ایران برای گردشگران خارجی خاطرنشان کرد: در صورتی که خدمات درمانی، اقامتی، حمل‌ونقل و گردشگری در چارچوبی هماهنگ ارائه شوند، ایران می‌تواند از ظرفیت‌های خود برای جذب گردشگران سلامت و افزایش درآمدهای ارزی بهره بیشتری ببرد.

او در پایان تاکید کرد: اجرای مؤثر آیین‌نامه گردشگری سلامت، در کنار روشن‌شدن مسئولیت دستگاه‌ها، تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و مشارکت فعالان خصوصی، می‌تواند زمینه توسعه این حوزه را فراهم کند. بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع گردشگری کشور و ایجاد ارتباط میان خدمات درمانی و سایر خدمات سفر نیز از جمله مسیرهایی است که می‌تواند به افزایش جذابیت ایران برای گردشگران خارجی و رونق فعالیت‌های اقتصادی مرتبط کمک کند.

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