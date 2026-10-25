به گزارش میراث آریا، مجتبی شجاعی شامگاه امروز شنبه دوم آبان ماه ۱۴۰۵ به همراه رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان، از تعدادی از اقامتگاه‌ها و مراکز بوم‌گردی تربت‌حیدریه بازدید کرد و در جریان فعالیت‌ها، ظرفیت‌ها و مسائل این مجموعه‌ها قرار گرفت.

معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت‌حیدریه در این بازدید با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالان حوزه گردشگری اظهار کرد: اقامتگاه‌ها و مراکز بوم‌گردی از ظرفیت‌های مهم شهرستان برای معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی منطقه هستند و تقویت این مجموعه‌ها می‌تواند به رونق گردشگری، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد فعالان محلی کمک کند.

او افزود: تربت‌حیدریه با برخورداری از پیشینه تاریخی و فرهنگی ارزشمند، ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری دارد و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند، حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع موانع پیش‌روی فعالان این حوزه است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت‌حیدریه همچنین بر اهمیت ارتقای کیفیت خدمات، رعایت استانداردهای پذیرایی و اقامت، توجه به رضایتمندی گردشگران و معرفی بهتر جاذبه‌ها و ظرفیت‌های بومی شهرستان تأکید کرد و گفت: توسعه گردشگری زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که میان دستگاه‌های اجرایی، فعالان بخش خصوصی و مجموعه‌های مرتبط هماهنگی و تعامل مؤثری وجود داشته باشد.

شجاعی با اشاره به نقش اقامتگاه‌های بوم‌گردی در معرفی فرهنگ، آداب‌ورسوم، غذاهای محلی و سبک زندگی بومی، خاطرنشان کرد: حمایت از این مجموعه‌ها علاوه بر تقویت صنعت گردشگری، زمینه رونق کسب‌وکارهای محلی و بهره‌مندی بیشتر مردم منطقه از منافع اقتصادی گردشگری را فراهم می‌کند.

در جریان این بازدید، مسائل و دغدغه‌های فعالان این مراکز نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت پیگیری مشکلات، تسهیل فعالیت مجموعه‌های دارای مجوز و استفاده از ظرفیت‌های شهرستان برای معرفی و توسعه گردشگری تربت‌حیدریه تأکید شد.

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