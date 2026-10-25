سیستان‌ و بلوچستان نماد توسعه کشور است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی فروغی روز شنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۵ در دیدار با منصور بیجار استاندار سیستان‌ و بلوچستان، با تشریح برنامه‌های رسانه ملی برای حضور در این استان اظهار کرد: گروه‌هایی از چهره‌های ورزشی، هنری و اجتماعی، مستندسازان و برنامه‌سازان شبکه‌های مختلف در روزهای آینده در نقاط مختلف استان حضور می‌یابند تا روایت تازه‌ای از زندگی مردم، ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی و تحولات سیستان‌وبلوچستان به مخاطبان ارائه کنند.

مدیر شبکه سه سیما افزود: برگزاری دیدار فوتبال با حضور چهره‌های مطرح، بازدید از مدارس و روستاها، اجرای برنامه‌های فرهنگی و قرآنی، حضور در مناطق مرزی و تولید مستندهای کوتاه از جمله برنامه‌هایی است که با هدف نمایش همبستگی اجتماعی و توانمندی‌های مردم استان پیش‌بینی شده است.

او با تأکید بر رویکرد ملی این برنامه‌ها تصریح کرد: می‌خواهیم پیام وحدت، آرامش، سرزندگی و اقتدار مرزبانان ایران از سیستان‌وبلوچستان به سراسر کشور منتقل شود و مردم با واقعیت‌های این استان از نزدیک‌تر آشنا شوند.

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