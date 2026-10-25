«قطع رابطه در خانه» و «اختتام عشق» در خانه تئاتر و موسیقی مستقل تهران

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر و موسیقی مستقل تهران، این مجموعه که پس از چند سال وقفه با نام جدید و در قالب سه سالن اجرا فعالیت خود را از سر می‌گیرد، در آغاز فصل تازه فعالیت‌های خود میزبان دو نمایش «قطع رابطه در خانه» به کارگردانی مازیار سیدی و «اختتام عشق» به کارگردانی اشکان خیل‌نژاد است.

نمایش «قطع رابطه در خانه» از ۳ تا ۳۰ آبان روی صحنه می‌رود. اجرای نمایش «اختتام عشق» نیز از ۲۹ مهر آغاز شده است و تا ۲۹ آبان (چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه‌ها) ادامه دارد.

خانه تئاتر و موسیقی مستقل تهران پیش‌تر با عنوان «تئاتر مستقل تهران در طول سال‌های فعالیت، میزبان آثار متعددی از هنرمندان شناخته‌شده تئاتر ایران و گروه‌های جوان و تجربه‌گرا بود.

این مجموعه در خیابان شهید مطهری، تقاطع شریعتی، پلاک ۲ قرار دارد.

اطلاعات تکمیلی درباره زمان اجرا و جزئیات اجرای دو نمایش «قطع رابطه در خانه» و «اختتام عشق» متعاقباً اعلام خواهد شد.

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