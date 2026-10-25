قرارگرفتن باغ فین کاشان در فهرست طرح های نشان دار مالیاتی

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا عبدالله ‌زاده روز شنبه ۲ آبان ماه، اظهار کرد: طرح مشارکت مؤدیان مالیاتی، گامی مؤثر در حفاظت از درختان کهن‌سال و فضای سبز باغ جهانی فین است که مشارکت مؤدیان مالیاتی می‌تواند گامی مؤثر در حفاظت از درختان کهن‌سال و فضای سبز مجموعه جهانی باغ تاریخی فین باشد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان ادامه داد: باغ تاریخی فین کاشان به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین جلوه‌های باغ سازی ایرانی و از آثار ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو، علاوه بر ارزش‌های تاریخی و فرهنگی، ازنظر پوشش گیاهی و درختان کهن‌سال نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. صیانت از این سرمایه ملی و جهانی، نیازمند برنامه‌ریزی مستمر و تأمین منابع مالی پایدار برای نگهداری و حفاظت از فضای سبز آن است و این اقدام را گامی مؤثر در راستای تأمین منابع مالی موردنیاز برای حفاظت از این میراث ارزشمند دانست.

عبدالله زاده با تأکید بر نقش مشارکت فعالان اقتصادی در حفاظت از میراث‌فرهنگی افزود: قرار گرفتن این طرح در فهرست طرح‌های نشان‌دار مالیاتی، فرصت ارزشمندی برای مؤدیان مالیاتی و صاحبان مشاغل فراهم می‌کند تا در چارچوب ضوابط مربوط، در تأمین منابع مالی موردنیاز برای نگهداری و حفاظت از باغ فین مشارکت داشته باشند و سهمی در پاسداری از این میراث ماندگار ایفا کنند.

او تصریح کرد: مؤدیان مالیاتی می‌توانند هنگام انجام فرایند پرداخت مالیات و مطابق ضوابط مربوط، با انتخاب گزینه «طرح‌های نشان‌دار مالیاتی» و سپس انتخاب طرح مرتبط با «باغ فین کاشان»، در این اقدام ارزشمند مشارکت کنند. این همراهی، افزون بر ایفای مسئولیت اجتماعی، زمینه‌ساز تقویت اقدامات حفاظتی و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده خواهد بود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان تأکید کرد: حفاظت از باغ جهانی فین، تنها پاسداری از یک اثر تاریخی نیست، بلکه صیانت از بخشی از هویت فرهنگی و طبیعی ایران است و مشارکت مردم و فعالان اقتصادی در این مسیر می‌تواند نقش مؤثری در ماندگاری این سرمایه ارزشمند داشته باشد.

انتهای پیام/