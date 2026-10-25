«محیا»، روایت رنج کودکان از جنگ به زبان تصویر

امیر فیضی، تهیه‌کننده و کارگردان انیمیشن «محیا»، در گفت وگو با میراث آریا درباره شکل‌گیری ایده این اثر گفت: در اوج جنگ، خبری خواندم و در میان عکس‌هایی که از غزه منتشر شده بود، تصویر مناره فروریخته مسجدی در یکی از محله‌های شهر توجه مرا جلب کرد. این تصویر تلنگری بود تا ایده و سپس قصه‌ای در ذهنم شکل بگیرد.

او افزود: به این فکر کردم که چگونه می‌توان قصه‌ای را در دنیای انیمیشن و در زمانی کوتاه روایت کرد تا اثرگذاری لازم را داشته باشد. از خودم پرسیدم اگر کودکی کنار آن مناره بود، چه اتفاقی برایش می‌افتاد؟ جنگ و پیامدهای آن آسیب زیادی به کودکان می‌زند و آن‌ها به دلیل خودخواهی بزرگ‌ترها درگیر چنین مسائلی می‌شوند.

فیضی با اشاره به ظرفیت‌های انیمیشن برای نزدیک‌شدن به دنیای کودکان گفت: عروسک و نقاشی متحرک با روحیه کودکان عجین است. بازی با اشیای اطراف، بخشی از دنیای آن‌هاست و از طریق همین اشیا و عناصر می‌توان به جهان کودکان نزدیک شد.

این تهیه‌کننده و کارگردان درباره زبان مشترک انیمیشن در جهان توضیح داد: اشتراکات انیمیشن در تمام دنیا یکسان است. انیمیشن عرصه تخیل، قصه‌پردازی و قصه‌گویی است؛ شیوه‌ای که در نسل‌های مختلف جوامع بشری مورد استفاده قرار گرفته است. تخیل و روایت ساده، به‌ویژه در آثار بدون کلام، تأثیرگذاری زیادی دارد. تصویر زبان مشترک انسان‌هاست و هر قصه‌ای سرانجام مخاطب خود را پیدا می‌کند.

کارگردان «محیا» درباره حضور بین‌المللی این اثر ابراز امیدواری کرد که روایت بدون کلام جنگ و آسیب‌های انسانی بتواند در جشنواره‌ها دیده شود و مخاطبان را به توجه بیشتر به مفاهیم فیلم، از جمله بازتاب حس مادرانه، ترغیب کند.

انیمیشن کوتاه «محیا» ساخته امیر فیضی (تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی) در بخش مسابقه سومین جشنواره ایتای‌سینه برزیل روی پرده می‌رود.

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