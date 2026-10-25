۳ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۲

در شصتمین نشست «صد کتاب ماندگار قرن» انجام می شود

نقد و بررسی «تاریخ سینمای ایران» اثر جمال امید

نقد و بررسی «تاریخ سینمای ایران» اثر جمال امید

شصتمین نشست از سلسله‌نشست‌های «صد کتاب ماندگار قرن» به نقد و بررسی کتاب «تاریخ سینمای ایران» اثر جمال امید، نویسنده، منتقد و تاریخ‌نگار سینما، اختصاص دارد؛ اثری که با گردآوری اسناد، تصاویر و گزارش‌های تاریخی، سیر شکل‌گیری و تحولات سینمای ایران را از آغاز تا پایان دهه ۱۳۶۰ روایت می‌کند.

به گزارش میراث آریا، شصتمین نشست «صد کتاب ماندگار قرن» یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در تالار فرهنگ مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود. 

در این نشست، حسین حسینی نویسنده و پژوهشگر سینمای ایران و نوید پورمحمدرضا پژوهشگر حوزه سینما و شهرسازی، به نقد و بررسی کتاب «تاریخ سینمای ایران» می‌پردازند. همچنین پیام تصویری بهزاد رحیمیان، مؤلف مجموعه «راهنمای فیلم»، در این برنامه پخش خواهد شد. دبیری نشست را علیرضا مجمع، منتقد و روزنامه‌نگار سینما، بر عهده دارد. 

کتاب «تاریخ سینمای ایران» نوشته جمال امید، حاصل سال‌ها پژوهش و گردآوری اطلاعات درباره فیلم‌ها، سینماگران و تحولات صنعت سینما در ایران است. جلد نخست این اثر، تاریخ سینمای ایران را از سال ۱۲۷۹ تا ۱۳۵۷ بررسی می‌کند و جلد دوم به تحولات این حوزه از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۹ اختصاص دارد. 

این اثر با بررسی ورود سینما به ایران در دوره قاجار، فعالیت نخستین فیلم‌سازان، گسترش سالن‌های نمایش و استودیوها، شکل‌گیری سینمای تجاری و ظهور موج نو، تصویری از تحولات سینمای ایران در پیوند با زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی ارائه می‌دهد. همچنین موضوعاتی چون سینمای مستند، دوبلاژ، سانسور، مطبوعات سینمایی، جشنواره‌ها و نهادهای فرهنگی مرتبط با سینما در آن بررسی شده است. 

جمال امید، متولد ۱۳۲۵ در رشت، از نویسندگان، منتقدان و تاریخ‌نگاران سینمای ایران است که فعالیت مطبوعاتی خود را از سال ۱۳۴۳ آغاز کرد. او سابقه سردبیری نشریات «ستاره سینما» و «سینما» را در کارنامه دارد و از اعضای هیئت مؤسس و مدیران پیشین موزه سینمای ایران بوده است. «فرهنگ فیلم‌های ایرانی»، «آوانس اوگانیانس، زندگی و سینما» و «سینماگران زن» از دیگر آثار او به شمار می‌روند. 

سلسله‌نشست‌های «صد کتاب ماندگار قرن» با هدف معرفی، بازخوانی و نقد آثار تأثیرگذار یک قرن اخیر، به همت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود و در هر نشست، یکی از آثار شاخص حوزه‌های مختلف فرهنگ، ادبیات، تاریخ و اندیشه با حضور صاحب‌نظران و پژوهشگران بررسی می‌شود.

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کد خبر 1405080300114
یعقوب صلاحی
دبیر مهدی ارجمند

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