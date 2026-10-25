۳ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۲

سیمافیلم در «آسباد» به سراغ بازیگران بومی وحرفه‌ای سیستان‌وبلوچستان رفت

سیمافیلم در «آسباد» به سراغ بازیگران بومی وحرفه‌ای سیستان‌وبلوچستان رفت

سریال «آسباد» فرصتی برای حضور بازیگران بومی سیستان‌ و بلوچستان در کنار چهره‌های ملی فراهم کرده است؛ بازیگرانی که با شناخت ظرفیت‌ها، ویژگی‌ها و مسائل این منطقه، نقش‌های خود را در این مجموعه ایفا می‌کنند.

به گزارش میراث آریا، سیمافیلم در تولید سریال «آسباد» به سراغ هنرمندان بومی سیستان‌ و بلوچستان رفته و از ظرفیت بازیگران این استان در کنار چهره‌های ملی بهره گرفته است؛ بازیگرانی که توانسته‌اند پا به پای چهره‌های شناخته‌شده، نقش‌های خود را ایفا کنند و در شکل‌گیری فضای بومی این مجموعه سهم داشته باشند.

از جمله بازیگران بومی حاضر در سریال «آسباد» می‌توان به رضا خدادادبیگی، علیرضا سلمان‌نژاد، مهدی صدیقی، حمیدرضا سلیمانی، ساغر کیخا، مرتضی مودی، مرتضی نوروزی، ویدا داوودی و مهدی کندری اشاره کرد.

حضور این هنرمندان در کنار بازیگران ملی، جلوه‌ای از توجه سیمافیلم به ظرفیت‌های بازیگری در استان‌های مختلف کشور است.

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کد خبر 1405080300115
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

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