به گزارش میراث آریا، سیمافیلم در تولید سریال «آسباد» به سراغ هنرمندان بومی سیستان‌ و بلوچستان رفته و از ظرفیت بازیگران این استان در کنار چهره‌های ملی بهره گرفته است؛ بازیگرانی که توانسته‌اند پا به پای چهره‌های شناخته‌شده، نقش‌های خود را ایفا کنند و در شکل‌گیری فضای بومی این مجموعه سهم داشته باشند.

از جمله بازیگران بومی حاضر در سریال «آسباد» می‌توان به رضا خدادادبیگی، علیرضا سلمان‌نژاد، مهدی صدیقی، حمیدرضا سلیمانی، ساغر کیخا، مرتضی مودی، مرتضی نوروزی، ویدا داوودی و مهدی کندری اشاره کرد.

حضور این هنرمندان در کنار بازیگران ملی، جلوه‌ای از توجه سیمافیلم به ظرفیت‌های بازیگری در استان‌های مختلف کشور است.

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