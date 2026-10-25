به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هاجر شریفی امروز ۳ آبان ماه با اعلام این مطلب گفت: شهر طرق‌رود به دلیل برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب، پیشینه کشت زعفران و ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی، یکی از مناطق مستعد توسعه گردشگری کشاورزی در شهرستان نطنز به شمار می‌رود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نطنز ادامه داد: هم‌زمانی فصل برداشت زعفران با زیبایی‌های فصل پاییز در منطقه، فرصت مناسبی برای جذب گردشگران، معرفی توانمندی‌های کشاورزی و آشنایی مسافران بافرهنگ، آداب‌ورسوم و سبک زندگی مردم طرق‌رود فراهم می‌کند.

او با اشاره به ثبت رویداد زعفران طرق‌رود در تقویم رویدادهای گردشگری کشور افزود: این ثبت ملی، زمینه مناسبی برای معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های گردشگری منطقه در سطح کشور و تقویت جایگاه طرق‌رود در گردشگری کشاورزی فراهم می‌کند. برگزاری برنامه‌های مرتبط با برداشت زعفران و معرفی این محصول ارزشمند، علاوه بر کمک به رونق گردشگری، می‌تواند در حمایت از کشاورزان، توسعه مشاغل محلی، عرضه مستقیم محصولات و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای مردم منطقه نقش مؤثری داشته باشد.

شریفی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری، فعالان گردشگری و کشاورزان تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت رویداد زعفران و معرفی هم‌زمان جاذبه‌های تاریخی و طبیعی طرق‌رود، می‌تواند به ماندگاری بیشتر گردشگران و رونق اقتصادی شهرستان نطنز کمک کند.

شایان‌ذکر است شهر طرق‌رود در شهرستان نطنز، به‌واسطه سابقه کشت زعفران و برخورداری از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی، از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه گردشگری کشاورزی برخوردار است و ثبت رویداد زعفران در تقویم گردشگری کشور، فرصتی برای معرفی گسترده‌تر این ظرفیت‌ها به شمار می‌رود.

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