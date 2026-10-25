به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی غلامی روز ۲ آبان ماه ۱۴۰۵ در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته در این منطقه باستانی اظهار کرد: در نیم قرن اخیر، ترانشه‌های عمیق باستان‌شناسی در جبهه شرقی این منطقه مورد توجه قرار گرفته‌اند. اکنون با هدف آماده‌سازی این سایت‌ها برای بازدید گردشگران و در عین حال حفظ سلامت ساختارهای باستانی، پروژه‌های جدیدی جهت پایدارسازی محیطی در حال اجراست.

مدیر پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه با اشاره به چالش‌های موجود در سایت‌های باستانی افزود: استفاده از توری‌ها در این پروژه بسیار حیاتی است. این توری‌ها علاوه بر کاربرد گسترده در پایدارسازی شیب‌ها، نقش کلیدی در جلوگیری از ریزش سنگ و حفاظت از خاک ایفا می‌کنند. این اقدام نه تنها از تخریب لایه‌های باستانی جلوگیری می‌کند، بلکه بستری ایمن برای گردشگران و پژوهشگران فراهم می‌سازد.

غلامی تاکید کرد: هدف نهایی ما، ایجاد تعادلی میان حفاظت از میراث جهانی و توسعه گردشگری است. با تثبیت شیب‌ها و استفاده از روش‌های مهندسی شده در حفاظت از خاک، می‌توانیم بدون آسیب رساندن به بافت باستانی، امکان بازدید از این ترانشه‌های عمیق و مطالعه تاریخ را برای علاقه‌مندان فراهم آوریم.

او گفت: این اقدامات بخشی از برنامه جامع مدیریت پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه برای ارتقای سطح زیرساخت‌های گردشگری و حفاظت از ارزش‌های تاریخی این منطقه است.

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