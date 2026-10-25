به گزارش میراث آریا به نقل از مشاوررسانه‌ای، ارکستر جوانان پارس زمین که تجربه اجرای آثار مطرح موسیقی کلاسیک از جمله آثاری از برامس، بتهوون، گولترمن، پاگانینی، شوپن و ... را دارد با ترکیبی از سازهای زهی، بادی و کوبه‌ای گروه موسیقی نمایش موزیکال «امیرکبیر» را تشکیل می‌دهند.

مقام نخست مسابقات جهانی موسیقی در ژاپن، رتبه اول جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر، رهبری ارکستر فیلارمونیک خلیج فارس، رهبری ارکستر سمفونیک پرواز در اپرت موسی و شبان،رهبری ارکستر فرهنگ و هنر، سولیست ویلن ارکستر سمفونیک مارینسکی در سنت پترزبورگ (۲۰۲۴)، اجرا همراه با ارکستر فیلارمونیک چک شمالی با کنسرتو ویلن خاچاطوریان (۲۰۲۳)، اجرا همراه با ارکستر سمفونیک کالینینگراد با کنسرتو ویلن چایکوفسکی (۲۰۲۱)، سولیست ویلن ارکستر ملی ایران، ارکستر سمفونیک تهران و... بخشی از کارنامه امین غفاری رهبر این ارکستر است.

نمایش موزیکال «امیرکبیر» به نویسندگی و کارگردانی بهزاد عبدی با متنی ایرانی و محوریت سرنوشت امیرکبیر شکل گرفته و در ساختار آن، داستان، موسیقی، آواز و حرکت در پیوند با یکدیگر قرار دارند.

داستان نمایش از اتاق کار یک پژوهشگر تاریخ آغاز می‌شود که تحت فشار مصلحت‌اندیشی، فصل سوم رساله خود را کنار گذاشته است. او در مواجهه با شخصیتی به نام «تلخک»، قدم به جهان قاجار می‌گذارد و با روایتی درباره سرنوشت امیرکبیر و نسبت انسان با تاریخ مواجه می‌شود.

اطلاعات تکمیلی و عوامل این نمایش، به‌زودی اعلام خواهد شد.

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