به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، نورالله عبداللهی گفت: در ادامه تجربه همراهی هنرمندان صنایع‌دستی با تجمعات مردمی در مناسبت‌های صدمین و دویست امین شب، این برنامه با رویکردی تخصصی و در قالب مجموعه‌ای از اجراهای موضوعی ادامه می‌یابد.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان ادامه داد: نخستین مرحله این دوره با محوریت زیورآلات سنتی، از ۲۷ تا ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵، هر شب از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۳ در موکب میدان انقلاب اصفهان و با همکاری معاونت صنایع‌دستی استان، بسیج اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مسئولان موکب برگزار شد.

عبداللهی افزود: در برنامه یک‌ماهه پیش‌بینی‌شده، رشته‌های صنایع‌دستی چوبی، سفال و سرامیک و چرم دست‌دوز نیز در مراحل بعدی محور برنامه قرار می‌گیرند تا زمینه معرفی متنوع‌تری از ظرفیت‌های هنری اصفهان در فضای عمومی فراهم شود.

این رویکرد با هدف معرفی تخصصی رشته‌های صنایع‌دستی و گسترش حضور هنرمندان در رویدادهای اجتماعی دنبال می‌شود.

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