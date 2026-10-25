نصب و اصلاح ۵۰ ناودان سنگی و فلزی در مجموعه بناهای تاریخی میدان امام(ره) اصفهان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جواد رحمتی گفت: با توجه به‌ضرورت هدایت اصولی آب‌های بارندگی و پیشگیری از نفوذ رطوبت به بدنه و تزئینات بناهای تاریخی، عملیات نصب و اصلاح ناودان‌ها در بناهای تحت پوشش این پایگاه اجراشده است.

مدیر پایگاه جهانی میدان امام(ره)(نقش‌جهان) اصفهان ادامه داد: فرسودگی و شکستگی برخی ناودان‌های سنگی، به‌ویژه در بخش هشتی گنبد خانه مسجد جامع عباسی، موجب شره‌کردن آب بر بدنه‌های آجری و افزایش احتمال نفوذ رطوبت به بخش‌های داخلی سازه و آسیب به مصالح و تزئینات ارزشمند، به‌خصوص کاشی‌های تاریخی، شده بود؛ ازاین‌رو، اصلاح و ساماندهی این عناصر باهدف حفاظت از کالبد بناها در اولویت قرار گرفت.

رحمتی با اشاره به‌دشواری اجرای عملیات در ارتفاع زیاد هشتی گنبد خانه مسجد جامع عباسی افزود: با توجه به ارتفاع محل نصب و وزن بالای ناودان‌های سنگی، برای جابه‌جایی و انتقال ایمن این قطعات از جرثقیل مجهز به دکل ۳۰ متری استفاده شد تا عملیات با رعایت ملاحظات فنی و حفاظتی انجام شود.

او تصریح کرد: این اقدامات در بخش‌های موردنیاز مجموعه، شامل مسجد جامع عباسی، مسجد شیخ لطف‌الله، عمارت عالی‌قاپو و بازارهای پیرامونی میدان، باهدف بهبود هدایت آب‌های سطحی و کاهش خطر آسیب‌های ناشی از بارندگی انجام‌ شده است.

مدیر پایگاه جهانی میدان امام(ره)(نقش‌جهان) اصفهان تأکید کرد: نگهداری مستمر و مرمت پیشگیرانه، به‌ویژه پیش از آغاز فصل بارندگی، از اولویت‌های حفاظتی پایگاه جهانی میدان نقش‌جهان است و اقدامات لازم برای صیانت از اصالت و سلامت کالبدی این مجموعه تاریخی با جدیت دنبال می‌شود.

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