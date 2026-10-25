۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۱

بررسی مشکلات اعتباری و کمبود نیروی انسانی ادارات میراث‌فرهنگی سه شهرستان لرستان

بررسی مشکلات اعتباری و کمبود نیروی انسانی ادارات میراث‌فرهنگی سه شهرستان لرستان

در دیدار مدیران میراث فرهنگی شهرستان‌های بروجرد، دورود و ازنا با سید امین قاسمی، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان، مشکلات و موانع موجود در حوزه اعتبارات مالی و تأمین نیروی انسانی بررسی شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، پس از انتصاب سرپرست جدید این اداره کل، نشست‌ها و جلسات متعددی با مدیران شهرستان‌ها با هدف آشنایی با ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و امکانات موجود و بررسی مسائل و چالش‌های حوزه‌های مختلف برگزار شد.

در این نشست، مدیران میراث فرهنگی شهرستان‌های بروجرد، دورود و ازنا، مسائل و چالش‌های پیش روی ادارات خود را با محوریت کمبود اعتبارات مالی و نیروی انسانی مطرح کردند.

در ادامه، سید امین قاسمی، سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان، ضمن بررسی مشکلات مطرح‌شده، قول مساعد داد تا پیگیری‌های لازم برای رفع موانع مالی و رسیدگی به کمبود نیروی انسانی در ادارات میراث‌فرهنگی این شهرستان‌ها انجام شود.

این نشست با هدف بررسی مسائل و مشکلات شهرستان‌ها و پیگیری راهکارهای لازم برای بهبود روند فعالیت ادارات میراث‌فرهنگی در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.  

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کد خبر 1405080300121
محسن سلاح ورزی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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