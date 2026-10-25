به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید امین قاسمی، از برگزاری نشست بررسی و ارزیابی روند پیشرفت طرح جدید پیرامون مجموعه تاریخی فلک‌الافلاک خبر داد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان اظهار کرد: این نشست با حضور مشاور طرح و معاونان میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد و در آن، روند پیشرفت طرح مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای ادامه فرایند کارشناسی و تکمیل بررسی‌ها اتخاذ شد.

او افزود: هدف از برگزاری این جلسه، بررسی ابعاد مختلف طرح و دستیابی به جمع‌بندی کارشناسی است تا در نشست نهایی با استاندار لرستان، تصمیمات لازم درباره ادامه روند طرح اتخاذ شود.

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