۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۷

بررسی طرح جدید پیرامون مجموعه تاریخی فلک‌الافلاک در نشست با مشاور طرح

بررسی طرح جدید پیرامون مجموعه تاریخی فلک‌الافلاک در نشست با مشاور طرح

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان از برگزاری نشست بررسی روند پیشرفت طرح جدید پیرامون مجموعه تاریخی فلک‌الافلاک با حضور مشاور طرح و معاونان میراث فرهنگی و گردشگری خبر داد و گفت: تصمیمات لازم برای دستیابی به جمع‌بندی نهایی در جلسه با استاندار لرستان اتخاذ می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید امین قاسمی، از برگزاری نشست بررسی و ارزیابی روند پیشرفت طرح جدید پیرامون مجموعه تاریخی فلک‌الافلاک خبر داد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان اظهار کرد: این نشست با حضور مشاور طرح و معاونان میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد و در آن، روند پیشرفت طرح مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای ادامه فرایند کارشناسی و تکمیل بررسی‌ها اتخاذ شد.

او افزود: هدف از برگزاری این جلسه، بررسی ابعاد مختلف طرح و دستیابی به جمع‌بندی کارشناسی است تا در نشست نهایی با استاندار لرستان، تصمیمات لازم درباره ادامه روند طرح اتخاذ شود.    

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کد خبر 1405080300122
محسن سلاح ورزی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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