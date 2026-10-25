۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۸

معاون رئیس جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور:

فردوسی نماد هویت ملی و حماسه است

فردوسی نماد هویت ملی و حماسه است

معاون رئیس جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: فردوسی نماد هویت ملی و حماسه است و نقش و جایگاه او را در فرهنگ و تاریخ ایران بسیار فراتر از یک شاعر است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عبدالکریم حسین‌زاده عصر شنبه دوم آبان ماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از ارامگاه فردوسی و روستاهای منطقه توس بر ضرورت تقویت زیر ساخت‌های روستاهای این منطقه  برای جذب گردشگر تاکید کرد.

معاون رئیس جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از توانمندی روستاییان در روستاهای اسماعیل‌آباد، دهرود، فرخد، پاژ و برخی دیگر از روستاهای بخش مرکزی مشهد بازدید کرد. 

️در جریان این بازدیدها اهالی روستاهای منطقه توس و بخش مرکزی مشهد درخواست امکانات رفاهی و زیرساختی  و توجه به این منطقه را خواستار شدند.

فردوسی نماد هویت ملی و حماسه است

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کد خبر 1405080300123
محمدعلی علی نژاد
دبیر مرضیه امیری

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