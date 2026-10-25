فردوسی نماد هویت ملی و حماسه است

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عبدالکریم حسین‌زاده عصر شنبه دوم آبان ماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از ارامگاه فردوسی و روستاهای منطقه توس بر ضرورت تقویت زیر ساخت‌های روستاهای این منطقه برای جذب گردشگر تاکید کرد.

معاون رئیس جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از توانمندی روستاییان در روستاهای اسماعیل‌آباد، دهرود، فرخد، پاژ و برخی دیگر از روستاهای بخش مرکزی مشهد بازدید کرد.

️در جریان این بازدیدها اهالی روستاهای منطقه توس و بخش مرکزی مشهد درخواست امکانات رفاهی و زیرساختی و توجه به این منطقه را خواستار شدند.

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