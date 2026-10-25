به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا رازقی، مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، به همراه هیئتی از مسئولان کاخ گلستان، در نشستی با دیو سالار، معاون امور بین‌الملل مرکز توسعه همکاری‌های علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، درباره راه‌اندازی دبیرخانه گفت‌وگوهای موزه‌محور و تدوین برنامه‌های مشترک در حوزه دیپلماسی فرهنگی به تبادل نظر پرداخت.

در این نشست، کاخ گلستان به‌عنوان زمینه‌ای برای شکل‌گیری گفت‌وگوهای علمی و فرهنگی میان دانشگاهیان، مدیران موزه‌ها و نهادهای فرهنگی ایران و دیگر کشورها مورد توجه قرار گرفت. حاضران با تأکید بر ضرورت عبور از رویکردهای سنتی در مناسبات فرهنگی، بر بازتعریف جایگاه موزه‌ها به‌عنوان کانون‌های تعاملات تمدنی و دستیابی به الگویی پایدار برای دیپلماسی موزه‌محور تأکید کردند.

بر اساس توافق‌های انجام شده، ایجاد کنسرسیوم موزه‌ها، انتشار نشریه دوزبانه، برگزاری اجلاس‌ها و همایش‌های تخصصی موزه‌محور، برپایی نمایشگاه‌های بین‌المللی، اجرای دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی و همچنین تبادل اسناد و اقلام فرهنگی، از جمله محورهای پیشنهادی برای فعالیت این دبیرخانه خواهد بود.

همچنین مقرر شد علی رضا رازقی، مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان به عنوان دبیر این دبیرخانه نسبت به برنامه‌ریزی و پیشبرد برنامه‌ها اقدام کند و جلسات هفتگی دبیرخانه در محل کاخ گلستان تشکیل شود.

همچنین با توجه به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کاخ گلستان، مقرر شد جزئیات برنامه‌های پیشنهادی، هویت‌بخشی به دبیرخانه و طراحی نشان اختصاصی آن در نشست بعدی که قرار است طی روزهای آتی برگزار شود، مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.

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