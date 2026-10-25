به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی‌اصغر طاهری باب‌اناری امروز ۳ آبان ماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری سالانه یادمان «یاس کبود» همزمان با ایام فاطمیه اظهار داشت: این رویداد در طول بیست‌ودو دوره برگزاری، به یکی از برنامه‌های مستمر فرهنگی و مذهبی منطقه تبدیل شده و فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری روستای فتح‌آباد و شهرستان خفر فراهم کرده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خفر با بیان اینکه میراث فرهنگی تنها به آثار و بناهای تاریخی محدود نمی‌شود، افزود: آیین‌ها، سنت‌ها، باورها و مناسبت‌های مذهبی نیز بخش مهمی از هویت فرهنگی هر منطقه را تشکیل می‌دهند. یادمان «یاس کبود» نمونه‌ای از پیوند میان میراث تاریخی و معنوی است که با تداوم برگزاری آن، زمینه پاسداشت ارزش‌های دینی و فرهنگی و تقویت پیوند نسل‌های مختلف با هویت بومی فراهم می‌شود.

طاهری باب اناری ادامه داد: هم‌زمانی این رویداد با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، فرصت مناسبی برای معرفی ابعاد فرهنگی و معنوی این مناسبت و آشنایی بیشتر بازدیدکنندگان با سنت‌ها و اصالت‌های مذهبی مردم منطقه است. همچنین برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند در افزایش شناخت عمومی از ظرفیت‌های گردشگری شهرستان و توجه بیشتر به داشته‌های فرهنگی روستاها نقش مؤثری ایفا کند.

او با تأکید بر اهمیت حفظ و احیای آیین‌های بومی تصریح کرد: تداوم رویدادهای فرهنگی ریشه‌دار، علاوه بر صیانت از میراث ناملموس، زمینه تقویت مشارکت اجتماعی و انتقال ارزش‌های اصیل به نسل‌های آینده را فراهم می‌کند. از این منظر، یادمان یاس کبود فرصتی برای معرفی هویت فرهنگی شهرستان خفر و برجسته‌سازی ظرفیت‌های آن در حوزه گردشگری فرهنگی و مذهبی به شمار می‌رود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خفر در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم برگزاری این رویداد و توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری منطقه، زمینه معرفی گسترده‌تر شهرستان خفر و روستای فتح‌آباد به علاقه‌مندان میراث فرهنگی و گردشگران فراهم شود.

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