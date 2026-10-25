ورود سامانه بارشی جدید به کشور از امروز؛ هشدار بارندگی در ۱۷ استان

به گزارش میراث آریا، صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز یکشنبه ۳ آبان ماه در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، برخی مناطق آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، گلستان و برخی نقاط زنجان، قزوین، البرز، تهران و شمال سمنان، افزایش ابر و در برخی ساعات رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

او افزود: روز دوشنبه ۴ آبان ماه در برخی مناطق استان‌های ساحلی دریای خزر، اردبیل، شمال آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، سمنان و ارتفاعات البرز مرکزی بارش رخ می‌دهد. همچنین روز سه‌شنبه ۵ آبان ماه در برخی مناطق شمال شرق و شرق سواحل دریای خزر و روز چهارشنبه ۶ آبان ماه در برخی مناطق شمال غرب کشور بارش پیش‌بینی شده است.

ضیائیان بیان کرد: امروز یکشنبه ۳ آبان ماه در برخی مناطق کرمان، هرمزگان و شرق فارس نیز شرایط برای وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گردوخاک فراهم است. از روز دوشنبه ۴ تا چهارشنبه ۶ آبان ماه نیز در دامنه‌ها و ارتفاعات کرمان و هرمزگان، در بعضی ساعات بعدازظهر و اوایل شب، وقوع این پدیده‌های جوی پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور دامه داد: امروز در نوار شرقی کشور نیز در بعضی ساعات افزایش سرعت وزش باد و احتمال خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست.

تهران سردتر می‌شود؛ پیش‌بینی بارش باران و رعدوبرق تا دوشنبه

او تصریح کرد: آسمان تهران امروز یکشنبه ۳ آبان ماه صاف تا کمی ابری خواهد بود و در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد، گاهی وزش باد شدید و بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود. حداقل دمای تهران ۱۴ و حداکثر دما ۲۲ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

ضیائیان با اشاره به وضعیت جوی استان تهران طی روزهای آینده گفت: در پنج روز آینده، آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد رخ می‌دهد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور یادآور شد: تا روز دوشنبه ۴ آبان ماه، در پاره‌ای از مناطق استان تهران، به‌ویژه مناطق شمالی، دامنه‌ها و ارتفاعات، در بعضی ساعات رشد ابر و وقوع رگبار باران، گاهی همراه با رعدوبرق، مورد انتظار است.

او ادامه داد: طی این مدت، روند کاهش تدریجی دمای هوا در سطح استان تهران پیش‌بینی می‌شود. همچنین در مناطق کوهستانی و ارتفاعات بالادست، در بعضی ساعات مه و کاهش دید و در ساعات شب یخبندان موقت سطح زمین مورد انتظار است.

هشدار نارنجی برای ۵ استان؛ بارش شدید باران و احتمال تگرگ

ضیائیان با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی اظهار کرد: امروز یکشنبه ۳ آبان ماه در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل و همچنین جنوب و مرکز کرمان، وقوع رگبار نسبتاً شدید باران، رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید موقتی و احتمال تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

بارش باران و برف در راه ۱۷ استان

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور با اشاره به صدور دومین هشدار سطح زرد هواشناسی درباره فعالیت سامانه بارشی در ۱۷ استان کشور تصریح کرد: امروز یکشنبه۳ آبان ماه در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان، نیمه شمالی استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان، نیمه جنوبی و غرب کرمان، شرق فارس، شمال و شرق هرمزگان و ارتفاعات سیستان و بلوچستان، وقوع رگبار باران، رعدوبرق، بارش برف در ارتفاعات، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

او یادآور شد: روز دوشنبه آبان ماه نیز استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، نیمه شمالی سمنان، شمال خراسان رضوی، جنوب و مرکز کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات استان‌های تهران و هرمزگان تحت تأثیر این شرایط جوی قرار می‌گیرند.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: روز سه‌شنبه ۵ آبان ماه نیز در خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی، شمال و نیمه شرقی سمنان، نیمه جنوبی کرمان، مرکز و دامنه‌ها و ارتفاعات سیستان و بلوچستان، دامنه‌ها و ارتفاعات هرمزگان و ارتفاعات گلستان، وقوع پدیده‌های جوی ناشی از فعالیت این سامانه بارشی پیش‌بینی می‌شود.

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