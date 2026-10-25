۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۶

آغاز اکران آنلاین «هرچی تو بگی» از امروز در فیلم‌نت

آغاز اکران آنلاین «هرچی تو بگی» از امروز در فیلم‌نت

فیلم سینمایی «هرچی تو بگی» از عصر امروز در بخش سینما آنلاین پلتفرم فیلم‌نت اکران می‌شود.

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی فیلم‌نت، فیلم سینمایی «هرچی تو بگی» به نویسندگی و کارگردانی مرتضی آتش‌زمزم و تهیه‌کنندگی مشترک او و محسن آتش‌زمزم، در ادامه نمایش فیلم‌های هفته کودک در فیلم‌نت، امروز یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۸ در بخش سینما آنلاین پلتفرم فیلم‌نت اکران آنلاین می‌شود.

«هرچی تو بگی» محصول سال 1402 در ژانر درام موزیکال و ویژه کودک و نوجوان است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: بچه ها و عروس ها و دامادهای زبل و پول پرست سالارخان، می خواهند برای تصاحب اموالش، او را به خانه سالمندان ببرند؛ غافل از اینکه نوه های زرنگ، دست والدین را خوانده اند و برای نجات پدربزرگ، چنان نقشه های عجیب و غریبی را پیاده می کنند که بیا و ببین!

رضا بابک، نعیمه نظام‌دوست، بهراد خرازی، سیاوش چراغی‌پور، سپیده مظاهری، شیما جوهری‌فرد، جمشید صدری، مهدی باقربیگی و استاد حجت‌الله الهیان از بازیگران این فیلم هستند. محمدسام سنایی، مانلی پورکبیریان، ادن شمیان، رادمهر دانایی‌فر و پندار آتش‌زمزم نیز بازیگران کودک این اثرند.

عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمد فضیله، مدیر صدابرداری: فرامرز مختاری مبارکه، صداگذار: میلاد استخری، تدوین: امیرحسین مدرس، سعید زمانی، طراح صحنه و لباس: رضا حاجی درویش، طراح گریم: محمد توکل، آهنگساز: فرهاد صفار، منشی صحنه: مرجان بهرامی، فیلمبردار: یاسر آقاامینی‌ها، عکاس: علیرضا آب آب، شاعر: عبدالجبار کاکایی، راوی: ناهید امیریان، مدیر برنامه ریزی و دستیار کارگردان: افشین سنگ چاپ، مدیر تولید: مجتبی آتش زمزم، دستیار تهیه کننده: امیر سلیمیان، جانشین تولید: مهدی چلمغانی، جلوه‌های ویژه رایانه‌ای: امیرحسین مدرس، مجری طرح: ابوالفضل آتش زمزم، خوانندگان: رضا بابک، منا عسگری.

برای تماشای این فیلم نیاز به خرید اشتراک نیست و خرید بلیت سینما آنلاین فیلم نت کافی است.

آنتیک، بلیط، مشق امشب، ماهور، کامیون، سرریز، خانه عروسک: قسمت دوم از دیگر آثار بخش سینما آنلاین در حوزه فیلم سینمایی، مستند و فیلم تئاتر است.

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کد خبر 1405080300129
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

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