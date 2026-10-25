به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۳ آبان‌ماه با اشاره به برگزاری هفتادوسومین نمایشگاه صنایع‌دستی ایلام در استان واسط عراق اظهار کرد: حضور مستمر هنرمندان و تولیدات صنایع‌دستی استان در بازار عراق، فرصتی ارزشمند برای معرفی هنرهای اصیل بومی، گسترش تعاملات فرهنگی و ایجاد زمینه‌های جدید برای فروش محصولات صنعتگران ایلامی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: صنایع‌دستی علاوه بر برخورداری از ارزش‌های فرهنگی و هویتی، یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی استان به شمار می‌رود که با برنامه‌ریزی مناسب و توسعه بازارهای فروش می‌تواند نقش مؤثری در رونق تولید، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد هنرمندان ایفا کند.

او با اشاره به اشتراکات فرهنگی و مرز مشترک استان ایلام با کشور عراق تصریح کرد: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها و حضور هدفمند در بازارهای استان‌های هم‌جوار عراق، زمینه مناسبی برای معرفی توانمندی‌های صنعتگران ایلامی و افزایش فرصت‌های تجاری در حوزه صنایع‌دستی فراهم می‌کند.

شریفی خاطرنشان کرد: حمایت از هنرمندان، فراهم‌کردن بستر مناسب برای عرضه محصولات و گسترش حضور صنایع‌دستی استان در بازارهای منطقه‌ای، از رویکردهای مهم این اداره‌کل در راستای تقویت اقتصاد فرهنگ‌محور و حمایت از تولیدکنندگان بومی است.

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