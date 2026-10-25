ثبت ۴ میراث ناملموس کرمان در فهرست آثار ملی

به گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، فاطمه رضاپور گفت: در پی تهیه و تکمیل پرونده‌های ثبتی، ۴ اثر از میراث ناملموس استان کرمان به صورت مشترک با استان‌های دیگر در فهرست ملی آثار به ثبت رسید.

کارشناس ثبت میراث ناملموس میراث‌فرهنگی کرمان افزود: این آثار شامل هنر ساخت زنجیر کلافه‌ای به‌صورت مشترک با استان یزد، مهارت پخل‌بافی (بافت سبد کاهی) به‌صورت مشترک با استان خراسان جنوبی، دستمال‌بازی ایل قشقایی به‌صورت مشترک با استان فارس و مهارت پخت کلوخو (دانش پخت سیب‌زمینی آتشی در مزارع) به‌صورت مشترک با استان فارس است.

او در ادامه بیان کرد: ثبت میراث ناملموس، گامی موثر در شناسایی، مستندسازی و صیانت از داشته‌های فرهنگی هر منطقه به شمار می‌رود، این فرآیند با فراهم‌کردن زمینه انتقال دانش‌ها و مهارت‌های بومی از نسلی به نسل دیگر، به حفظ سنت‌ها، آیین‌ها و شیوه‌های زیست گذشتگان کمک می‌کند.

رضاپور در پایان خاطرنشان کرد: ثبت ملی این میراث در استان کرمان نیز فرصتی برای معرفی غنای فرهنگی منطقه، تقویت هویت بومی و افزایش توجه عمومی به ضرورت پاسداری از فرهنگ زنده و ارزش‌های فرهنگی این سرزمین فراهم می‌سازد.

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