ارسال ۱۱ پرونده ثبتی اصفهان به کمیته ثبت ملی

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید روح‌الله سید العسگری امروز یکشنبه 3 آبان اظهار کرد: جلسه کمیته ثبت آثار تاریخی ناملموس استان اصفهان، با حضور تمامی اعضای کمیته، کارشناسان و مدعوین مربوط برگزار شد.

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان ادامه داد: در این نشست، پرونده‌های پیشنهادی برای ثبت در فهرست آثار ملی ناملموس بر اساس قوانین و مقررات، ضوابط ثبت و مستندات ارائه‌شده موردبررسی کارشناسی قرار گرفت و مواردی همچون مهارت پخت غذای یخمه‌ترش از شهر اصفهان، مهارت پخت نان گلی از شهر خمینی‌شهر، مهارت پخت نان مغزه‌ای، روستای اسحاق‌آباد، شهرستان کاشان، نخل‌بندی و نخل‌گردانی شهر طاد، شهرستان فلاورجان، مراسم شب هفت امام شهر وزوان، شهرستان شاهین‌شهر و میمه، آیین نخل‌گردانی روستای ورکان، شهرستان کاشان، آداب شبیه‌خوانی ۷۲ تن شهر فلاورجان، تعزیه خانگی شهر فلاورجان تائید شد.

سید العسگری افزود: همچنین مواردی ازجمله شام غریبان روستای هویزه، شهرستان کوهپایه، تعزیه دیر راهب شهر فلاورجان و تعزیه بارگاه شام شهر فلاورجان ازجمله موارد دیگری بود که در این نشست موردبررسی و تائید قرار گرفت.

او تصریح کرد: مستندات پرونده‌های تأییدشده پس از تکمیل مراحل اداری، برای طرح در کمیته ثبت ملی به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارسال می‌شود.

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