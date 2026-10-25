به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این پژوهش با هدف تبیین مبانی مفهومی شناسایی و طبقه‌بندی آرایه‌های معماری ایران، به بررسی معیارهایی می‌پردازد که می‌توانند زمینه‌ساز ایجاد چارچوبی منسجم، علمی و کاربردی برای شناخت و مطالعه این بخش از میراث معماری کشور باشند.

آرایه‌های معماری، به‌عنوان بخشی از نظام کالبدی، بصری و معنایی بناهای تاریخی، از تنوع گسترده‌ای در مواد، فنون اجرا، ساختار، شیوه‌های شکل‌گیری و کارکردهای معماری برخوردارند. این تنوع، در کنار پیچیدگی روابط میان آرایه‌ها و بستر معماری، ضرورت برخورداری از تعاریف دقیق و معیارهای روشن برای شناسایی و طبقه‌بندی آن‌ها را برجسته می‌کند. نبود چارچوبی مفهومی و عملیاتیِ منسجم می‌تواند فرایند مستندسازی، مقایسه تطبیقی، پژوهش‌های تاریخی و اتخاذ تصمیم‌های حفاظتی را با چالش مواجه سازد.

این مقاله با تمرکز بر تحلیل معیارهای تعریف و طبقه‌بندی، در پی ارائه مبنایی روشمند برای سامان‌دهی دانش مربوط به آرایه‌های معماری ایران است. اهمیت این رویکرد، فراتر از دسته‌بندی صوری عناصر تزئینی، در فراهم‌کردن زمینه‌ای برای ایجاد زبان مشترک میان پژوهشگران، متخصصان حفاظت و مرمت و سایر فعالان حوزه میراث معماری قرار دارد.

دستاوردهای این پژوهش می‌تواند در توسعه نظام‌های مستندسازی، تدوین بانک‌های اطلاعاتی تخصصی، مطالعات تطبیقی و برنامه‌ریزی برای حفاظت و مرمت آرایه‌های معماری مورد استفاده قرار گیرد و به تقویت بنیان‌های نظری و روش‌شناختی پژوهش در این حوزه کمک کند.

انتشار این مقاله گامی در جهت ارتقای شناخت علمی آرایه‌های معماری ایران و فراهم‌کردن زمینه‌ای برای توسعه رویکردهای نظام‌مند در مطالعه، مستندسازی و حفاظت از این بخش ارزشمند از میراث فرهنگی کشور است.

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