به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سند ثبت‌ملی پل بعثت آبادان در حاشیه نشست شورای اداری شهرستان آبادان، با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، استاندار خوزستان و نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی رونمایی شد.

پل بعثت آبادان در نشست شورای ملی ثبت آثار تاریخی‌فرهنگی منقول، غیرمنقول و دفاع‌مقدس که هفته گذشته در اهواز برگزار شد، در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید و رونمایی از سند آن، گامی در راستای پاسداشت میراث تاریخی و صنعتی مرتبط با دوران دفاع‌مقدس به شمار می‌رود.

این پل در جریان عملیات والفجر ۸ و برای پشتیبانی از عبور نیروها و تجهیزات ایرانی از رودخانه اروندرود و پیشروی به سمت منطقه فاو در خاک عراق ساخته شد. در ساخت این سازه راهبردی، بیش از پنج هزار شاخه لوله ۵۶ اینچ ساخت شرکت لوله‌سازی اهواز به کار گرفته شد؛ اقدامی که جلوه‌ای از توان مهندسی، صنعتی و ابتکار متخصصان ایرانی در شرایط دشوار جنگ تحمیلی بود.

پل بعثت، افزون بر نقش عملیاتی خود در دوران دفاع مقدس، یادآور پیوند دانش فنی، ظرفیت‌های صنعتی کشور و تلاش‌های مهندسی در یکی از مقاطع سرنوشت‌ساز تاریخ معاصر ایران است.

ثبت‌ملی این اثر پس از گذشت نزدیک به چهار دهه از آن رویداد، زمینه‌ای برای صیانت از این یادگار ارزشمند، معرفی ابعاد فنی و تاریخی آن به نسل‌های آینده و تقویت شناخت عمومی از نقش زیرساخت‌ها و توان صنعتی کشور در پشتیبانی از دفاع مقدس فراهم می‌کند.

رونمایی از سند ثبت‌ملی پل بعثت، بر اهمیت شناسایی و حفاظت از آثار و یادمان‌هایی تأکید دارد که بخشی از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی مردم خوزستان و ایران را شکل می‌دهند.

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