به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، در آستانه پخش سریال «استخوان سوز» پوستر و سریال این اثر رونمایی شد. این محتوا در استودیوی فیلم نت تولید شده است.

سریال ۱۴ قسمتی «استخوان سوز» ساخته مجید اسماعیلی و تهیه‌کنندگی صادق شمسایی از دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۸ شب پخش خود را به طور اختصاصی در فیلم نت آغاز می‌کند.

در سریال «استخوان سوز» معصومه رحمانی، مجید اسماعیلی، یوسف بختیاری، منصور نصیری، یاسمن معاوی، مهدی مهاجری، شهروز دل افکار، بیتا معیریان، احمد داودی، سامان مهکویه، هژیرسام احمدی، نغمه قوانلو، نگار بابائی، شقایق فراهانی، مهدی زمین‌پرداز، محمود پاک نیت، سیاوش چراغی پور و فرهاد قائمیان ایفای نقش کرده اند. مرسانا عقیلی و امیرشاهان پرندیان بازیگران کودک سریال «استخوان‌سوز» هستند.

در خلاصه داستان سریال «استخوان سوز» آمده است: وای به حالِ زندانی که زندانبانش ازش کینه داره…

«استخوان سوز» علاوه بر درام اجتماعی و داستان‌های پرکشش خود، به موضوعات قضایی و حقوقی نیز پرداخته و مسائل مربوط به زندان و زندانیان را به عنوان یکی از ارکان اصلی داستان به نمایش گذاشته است. در این سریال، زندانیان نه تنها به عنوان بخشی از داستان، بلکه به عنوان نمادهایی از مشکلات اجتماعی و حقوقی مورد توجه قرار می‌گیرند.

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